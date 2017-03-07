ErdoÄŸan mesafeli baktÄ± o filmi izleyen kiÅŸi beklentileri karÅŸÄ±lamadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± konu alan "Reis" filmi giÅŸede hÃ¼srana uÄŸrattÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n çocukluk yÄ±llarÄ±nÄ± ve Ä°stanbul belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±k dönemini anlatan 'Reis' filmi gösterildiÄŸi ilk hafta sonunda giÅŸede umduÄŸunu bulamadÄ±. Türkiye genelinde 331 salonda gösterime giren 'Reis'i 3-5 Mart tarihleri arasÄ±nda sadece 67 bin 580 kiÅŸi izledi. 'Reis'le aynÄ± haftada vizyona giren Ferzan Özpetek'in 'Ä°stanbul KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±' adlÄ± ilmi 305 salonda 160 bin 630 seyirciyle buluÅŸurken haftanÄ±n en iyi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± X-Men serisinin yeni filmi Logan'dan geldi.291 salonda gösterilen Logan, 219 bin 46 kiÅŸiye ulaÅŸarak 'Reis'i üçe katlarken X-Men serisinin en iyi açÄ±lÄ±ÅŸ yapan filmi olarak rekor kÄ±rdÄ±.

AHMET HAKAN NEDENLERÄ°NÄ° SIRALADI

Hürriyet gazetesi yazarÄ± Ahmet Hakan da bugünkü yazÄ±sÄ±nda Ak Parti teÅŸkilatÄ±nÄ±n Reis'in arkasÄ±nda durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Hakan yazÄ±sÄ±nda 'Reis neden tutmadÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda filmin giÅŸede yarattÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedenlerini sÄ±raladÄ±:

- AK Parti bu filme mesafeli.

- TeÅŸkilatlar örgütlenip filme gitme kampanyasÄ± düzenlemedi.

- Filmin çekilmesine ses etmediler ama film bittikten sonra sahip de çÄ±kmadÄ±lar.

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan filme gitse ve "beÄŸendim" falan deseydi… FarklÄ± bir sonuç olabilirdi.