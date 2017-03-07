Alman basÄ±nÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Nazi benzetmesine karÅŸÄ± Merkel'in cevapsÄ±z kalmasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor

Almanya'nÄ±n TÃ¼rk politikacÄ±lara karÅŸÄ± engellemelerine karÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 'Nazi benzetmesi' yapmasÄ±na Merkel sessiz kaldÄ±. Bunun Ã¼zerine Alman basÄ±nÄ± Merkel'in sessizliÄŸini eleÅŸtirerek, Alman-TÃ¼rk krizini manÅŸete taÅŸÄ±dÄ±.

Almanya ile Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan toplantÄ± krizi konusunda BaÅŸbakan Angela Merkel sessiz kalmakla eleÅŸtiriliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n günlerdir Almanya'ya yönelik Nazi benzetmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Alman gazetesi Bild, "Merkel'in sabrÄ± ne zaman taÅŸacak?" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla toplantÄ± krizini haberleÅŸtirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sözlerine yer veren gazete, "Merkel'in sabrÄ± taÅŸar mÄ±?" diye sorduktan sonra yanÄ±tÄ± da kendisi veriyor: "(Muhtemelen) hayÄ±r."

"TÜRKÄ°YE KAZANÇLI ÇIKACAK"

Merkel'in seçim öncesinde karÅŸÄ±lÄ±k vermesinin kendisine yarayacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini yazan Alman Bild gazetesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sözlerine aynÄ± sertlikle karÅŸÄ±lÄ±k verilmez ise Türkiye tarafÄ±nÄ±n bu restleÅŸmede kazançlÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Slovakya'nÄ±n 2009 yÄ±lÄ±nda ülkede bir heykelin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmak isteyen Macaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Lazlo Solyom'un giriÅŸini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Avrupa Adalet DivanÄ±'nÄ±n da Slovakya'ya hak verdiÄŸini hatÄ±rlatan gazete, "Almanya'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'ya giriÅŸini yasaklayabileceÄŸini ancak bunun kestirilmesi mümkün olmayan diplomatik sonuçlara yol açabileceÄŸine" dikkat çekti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yürürlükteki yasalara göre de normal vatandaÅŸ olarak Almanya'ya kolayca giremeyeceÄŸini iddia eden Bild, eyalet içiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasal durum raporunda, toplanma hakkÄ±nÄ±n yabancÄ± devlet yetkilileri için geçerli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± okuyucularÄ±na duyurdu.

BERLÄ°N - ANKARA ARASINDA SICAK SAATLER

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'ya gelme konusunda Ä±srarcÄ± olmasÄ± durumunda, olabilecekleri yazan Alman gazetesi, öncelikle diplomatik yollardan gelmemesi konusunda uyarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, yine de gelmek istemesi durumunda ise, Almanya'nÄ±n iniÅŸ izni vermeyebileceÄŸini iddia etti. Alman gazetesi Bild, böyle bir sansasyona yol açmamak için BaÅŸbakanlÄ±k ve DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkililerinin Ankara ile irtibatta olduklarÄ±nÄ± da öne sürdü.