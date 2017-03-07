Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/03/2017 20:25

Dursun Ã–zbek tavrÄ±nÄ± koydu yÃ¶neticilerin konuÅŸmasÄ± yasak


Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek gereksiz polemikleri engellemek adÄ±na yÃ¶neticilerin konuÅŸmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, yöneticilere konuÅŸma yasaÄŸÄ± getirdi. NazifoÄŸlu'nun Beyaz TV'ye baÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci baÅŸkan Nasuhi Sezgin'in yanlÄ±ÅŸ ifadeleri Özbek'i bu kararÄ± almaya itti. Maç öncesi ve maç sonrasÄ± yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± gereksiz polemiklerden büyük rahatsÄ±zlÄ±k duyan BaÅŸkan Özbek'in, "Bizler konuÅŸmak için deÄŸil Galatasaray'a hizmet için seçildik. CamiamÄ±z ve taraftarÄ±mÄ±z bizlerden kulübümüzün kronikleÅŸmiÅŸ sorunlarÄ±na çözüm getirmemizi bekliyor. Söz deÄŸil icraat makamÄ±ndayÄ±z, bunu aklÄ±mÄ±zdan çÄ±karmayalÄ±m" diye konuÅŸtuÄŸu ileri sürüldü. Dursun Özbek'in, toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda geçmiÅŸte ayaküstü verilen demeçler nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici iddialara son noktayÄ± koydu

BBP YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Kurulu BaÅŸkanÄ± HakkÄ± Ã–znur'un medyada Ã§Ä±kan referandum oyuyla ilgili "hayÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici iddialara net bir yanÄ±t verdi.


ErdoÄŸan mesafeli baktÄ± o filmi izleyen kiÅŸi beklentileri karÅŸÄ±lamadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± konu alan "Reis" filmi giÅŸede hÃ¼srana uÄŸrattÄ±.


Alman basÄ±nÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Nazi benzetmesine karÅŸÄ± Merkel'in cevapsÄ±z kalmasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor

Almanya'nÄ±n TÃ¼rk politikacÄ±lara karÅŸÄ± engellemelerine karÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 'Nazi benzetmesi' yapmasÄ±na Merkel sessiz kaldÄ±. Bunun Ã¼zerine Alman basÄ±nÄ± Merkel'in sessizliÄŸini eleÅŸtirerek, Alman-TÃ¼rk krizini manÅŸete taÅŸÄ±dÄ±.