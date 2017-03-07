Dursun Ã–zbek tavrÄ±nÄ± koydu yÃ¶neticilerin konuÅŸmasÄ± yasak

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek gereksiz polemikleri engellemek adÄ±na yÃ¶neticilerin konuÅŸmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, yöneticilere konuÅŸma yasaÄŸÄ± getirdi. NazifoÄŸlu'nun Beyaz TV'ye baÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci baÅŸkan Nasuhi Sezgin'in yanlÄ±ÅŸ ifadeleri Özbek'i bu kararÄ± almaya itti. Maç öncesi ve maç sonrasÄ± yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± gereksiz polemiklerden büyük rahatsÄ±zlÄ±k duyan BaÅŸkan Özbek'in, "Bizler konuÅŸmak için deÄŸil Galatasaray'a hizmet için seçildik. CamiamÄ±z ve taraftarÄ±mÄ±z bizlerden kulübümüzün kronikleÅŸmiÅŸ sorunlarÄ±na çözüm getirmemizi bekliyor. Söz deÄŸil icraat makamÄ±ndayÄ±z, bunu aklÄ±mÄ±zdan çÄ±karmayalÄ±m" diye konuÅŸtuÄŸu ileri sürüldü. Dursun Özbek'in, toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda geçmiÅŸte ayaküstü verilen demeçler nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.