BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici iddialara son noktayÄ± koydu

BBP YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Kurulu BaÅŸkanÄ± HakkÄ± Ã–znur'un medyada Ã§Ä±kan referandum oyuyla ilgili "hayÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici iddialara net bir yanÄ±t verdi.

BBP Yüksek Ä°stiÅŸare Kurulu BaÅŸkanÄ± HakkÄ± Öznur, referandumda "HayÄ±r" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan bu açÄ±klama, BBP'nin kararÄ± olarak basÄ±na yansÄ±dÄ±. Sabah'Ä±n internet sitesine konuÅŸan BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, bu haberleri yalanladÄ±.Medyada yer alan açÄ±klamalarÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Destici, "Partimiz bu konudaki deÄŸerlendirme ve istiÅŸarelerini sürdürüyor henüz alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar yok, nihai kararÄ± uygun bir tarihte açÄ±klayacaÄŸÄ±z." dedi. Yine Sabah'Ä±n parti çevresinden edindiÄŸi bilgilere göre Büyük Birlik Partisi'nin, referandumda "Evet" oyu kullanacaÄŸÄ± ifade ediliyor.