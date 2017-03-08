Ana Sayfa | SÄ°YASET 08/03/2017 10:10

AB Ã¼yesi olmak istiyor musunuz sorusuna Bakan Ã‡elik'ten gÃ¶ndermeli cevap


AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, gazetecinin sorduÄŸu "AB Ã¼yesi olmak istiyor musunuz?" sorusuna "EÄŸer kastettiÄŸiniz ÅŸey Sarkozy'nin, Le Pen'in, Wilders'in kafasÄ±ndaki Avrupa ise TÃ¼rkiye AB iÃ§inde olmak istemez" cevabÄ±nÄ± verdi.

AB BakanÄ± ve BaÅŸmüzakereci Çelik konuk olduÄŸu AA Editör MasasÄ±'nda, kendisine "AB üyesi olmak istiyor musunuz?" diyenlere verdiÄŸi cevabÄ± açÄ±kladÄ±. Çelik, "Bana bazen soruyorlar. 'Türkiye hala AB üyesi olmak istiyor mu?' Ben de ÅŸunu söyledim. 'Türkiye AB üyesi olmak istiyor mu' cümlesinde 'Avrupa' kelimesi önemli. Hangi Avrupa? EÄŸer kastettiÄŸiniz ÅŸey Sarkozy'nin Le Pen'in, Wilders'in kafasÄ±ndaki Avrupa ise Türkiye böyle bir AB içinde hiçbir zaman olmak istemez, böyle bir AB'yi meÅŸru görmez. Ama siyasi deÄŸerler temelinde entegre olmuÅŸ, insan haklarÄ± ve demokrasi konusundaki çifte standartlardan arÄ±nmÄ±ÅŸ, Avrupa'nÄ±n kurucu babalarÄ±nÄ±n ortaya koyduÄŸu çerçevede barÄ±ÅŸ ve istikrar projesi olan Avrupa'yÄ± diyorsanÄ±z Türkiye zaten bunun doÄŸal bir parçasÄ± olma arzusundadÄ±r." dedi.

 

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