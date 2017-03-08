Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel iki Ã¼lke iliÅŸkileri normale dÃ¶nmeli

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra aÃ§Ä±klamalarda bulunan Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, "iki Ã¼lke iliÅŸkileri normale dÃ¶nmeli" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Berlin'de görüÅŸtü. GörüÅŸme 1,5 saat sürdü. GörüÅŸme sonrasÄ± açÄ±klama yapan Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel "Ä°ki ülke iliÅŸkileri normale dönmeli. Gerilim hem Almanya'ya hem Türkiye'ye zarar verir" dedi. Berlin Turizm FuarÄ±'na katÄ±lmak üzere kente gelen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ile görüÅŸtü. GörüÅŸme 1,5 saat sürdü. Bakan Gabriel, "ÇavuÅŸoÄŸlu ile görüÅŸme zorlu geçti" diye konuÅŸtu.