DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Berlin'de konuÅŸtu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Berlin'deki turizm fuarÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu Berlin'deki bir otelde Alman mevkidaÅŸÄ± Sigmar Gabriel ile kahvaltÄ±da buluÅŸtu. GörüÅŸme yaklaÅŸÄ±k 1.5 saat sürdü. Gabriel, daha sonra DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na geçerek düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ÇavuÅŸoÄŸlu ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmenin; "iyi, dürüst ve dostça" bir havada ancak zor geçtiÄŸini belirtti.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. Ä°ÅŸte konuÅŸmanÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ±;

ENDÄ°ÅžELERÄ°MÄ°ZÄ° SAYIN BAKAN'A AÇIK AÇIK SÖYLEDÄ°K

Dostum Gabriel'le 3 kez telefonla görüÅŸtüm. Bu sabah kahvaltÄ±da kendisiyle çok samimi bir görüÅŸme yaptÄ±m. HerÅŸeyi açÄ±k açÄ±k konuÅŸtuk. Bu uygulamalardan duyduÄŸumuz rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ilettim. Almanya'daki Türk toplumuna yönelik sistematik baskÄ±lardan endiÅŸe duyduÄŸumuzu vurguladÄ±k. Burada yaÅŸayan Türkler, Antalya'da yaÅŸayan Alman dostlarÄ±mÄ±z önemli bir baÄŸ oluÅŸturuyor. O nedenle bu uygulamalarÄ±n mutlaka tekrar etmemesi gerektiÄŸini söyledik. Biz bunlarÄ± açÄ±kça konuÅŸuyoruz ki bundan sonraki süreçte diyaloÄŸumuzu devam ettireceÄŸiz. Esasen iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin herkesten daha iyi olmasÄ± gerekir. Bugüne kadar Türkiye Almanya'ya karÅŸÄ± hiç kötü iliÅŸkileri olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ama Türkiye'ye yönelik altÄ±nÄ± çizerek söylüyorum sistematik ÅŸekilde karalama kampanyasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za ve topyekün Türkiye'ye yönelik saldÄ±rÄ±lar, PKK ve diÄŸer terör örgütlerin Almanya'daki faaliyetlerinden rahatsÄ±z olduÄŸumuzu açÄ±kça dile getirdik.

ALMANYA KARARINI VERMELÄ°DÄ°R DÄ°YE KONUÅžTUM

Dostum Gabriel'de iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha iyi olmasÄ±nÄ± dile getirdi. Bundan sonraki süreçte tekrar birlikte olacaÄŸÄ±z. Dostumuz Gabriel'i Türkiye'de aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±z. Ä°ki ülke arasÄ±ndaki stratejik iÅŸbirliÄŸini geliÅŸtirmesi lazÄ±m. Biz iki dost olarak mÄ± yolumuza devam edeceÄŸiz, yoksa birbirimizden kopmayÄ± mÄ± tercih ediyoruz. Biz iki dost ülke olarak devam etmek istiyoruz ama Almanya'da bu konuda kararÄ±nÄ± vermeli. Varsa sorun açÄ±k açÄ±k konuÅŸmak ve varsa ortaya çÄ±kan bir fÄ±rsat nasÄ±l deÄŸerlendiririz onlarÄ± da konuÅŸuruz. Özellikle turizm alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸimizi güçlendirme konusunda irademizi ortaya koyduk. Michael Gabriel her sene tatilini Türkiye'de geçirir. Bir sonraki geliÅŸimde de dostum Gabriel beni evine davet etti. Biliyorsunuz bir kÄ±z çocuÄŸu doÄŸdu. Kendisine hediyemizi takdim ettik.

ALMANYA REFERANDUMDA TARAF TUTMAMALIDIR

PKK, FETÖ'cülerin Almanya'da serbest dolaÅŸmalarÄ±nÄ±n önüne geçmesi gerekiyor. Bunlar hepimizin ortak düÅŸmanÄ±dÄ±r. Bu yÄ±lanlar seni de sokar, beni de sokar. Bugün çok samimi bir ortamda düÅŸüncemizi ve beklentilerimizi aktardÄ±k. Önümüzdeki süreçte hangi BakanÄ±mÄ±zÄ±n ve siyasetçimizin ne zaman hangi faaliyette bulunacaÄŸÄ±nÄ± liste halinde verdik. Türkiye'den gelecek siyasetçilerin, Türk halkÄ±yla, Türk toplumuyla buluÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmemesi gerektiÄŸini söyledik. HayÄ±rcÄ±lar her türlü eylemlerde bulunuyorlar, destekleniyor. BazÄ± yerlerde belediyeler ortak oluyor. Ama evet için kampanya yapmak isteyenler, halkla buluÅŸmak isteyenler engelleniyor. Bu demokrasiye uymaz. Biz hiçbir zaman Almanya'daki seçimlerde taraf tutmadÄ±k. Sadece Türkler'e 'entegre olun vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± alÄ±n, haklarÄ±nÄ±zÄ± kazanÄ±n' dedik. Almanya da Türkiye'de hassas bir referandum sürecinde taraf tutmamalÄ±dÄ±r. Bu bizim iç iÅŸimizdir.

SORULAR VE CEVAPLAR

BÄ°Z BURADA ALMAN POLÄ°TÄ°KALARINA KARIÅžMIYORUZ

Alman Hükümeti'nin kanunlarÄ± çerçevesinde birlikte hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve sayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z dahil olmak üzere Almanya yetkililerine karÅŸÄ± olumlu bir tutum içerisindeler. Tabii ki bu toplantÄ±lar diÄŸerleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±racak olursak hiçbir fark oluÅŸturmayacaktÄ±r. Biz burada Almanya politikasÄ±na karÄ±ÅŸmak açÄ±sÄ±ndan deÄŸil, basit bir ÅŸekilde burada seçme hakkÄ± olan insanlara seçimlerde olduÄŸu gibi referandumda da herhangi bir politikacÄ± burada kendini ifade etmek isteyebilir. Åžunu biliyoruz ki, farz ediyoruz ki, Almanya demokratik bir ülke.

O GAZETECÄ° GAZETECÄ°LÄ°K FAALÄ°YETÄ°NDEN TUTUKLANMADI

Gazetecilik eyleminden dolayÄ± tutuklanmadÄ±. Türkiye'de hukuki bir süreç sözkonusu. Bize göre gazeteciler sorumluluklarÄ±nÄ± taÅŸÄ±malÄ±dÄ±r. Ben bir yargÄ± insanÄ± deÄŸilim, bir bakanÄ±m.

ALMANYA ELEÅžTÄ°RÄ°YOR BÄ°Z ELEÅžTÄ°RÄ°NCE SORUN ÇIKIYOR

Herhangi bir ülke bir baÅŸka ülkeyi eleÅŸtirebilir. Almanya baÅŸka ülkeleri eleÅŸtirirken bir sorun olmuyor ama biz Almanya'yÄ± eleÅŸtirirken burada soru iÅŸaretleri oluyor. Biz burada bir farklÄ±lÄ±k görüyoruz. Almanya'da ÅŸunu görmekteyiz; her politikacÄ± ya da birçok politikacÄ±, basÄ±n tamamÄ±yla ve yerel yetkililer çok sert bir ÅŸekilde, negatif bir ÅŸekilde, haksÄ±z bir ÅŸekilde Türkiye'ye yönelik Ä°slamofobik tutumlar ortaya koymakta. Bunlar kabul edilebilir deÄŸil. Popülizm ciddi bir tehlike. Bu sadece düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± arttÄ±racak eÄŸilimleri, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± besler. HoÅŸgörüsüzlüÄŸü ve diÄŸer negatif eÄŸilimleri besler diye düÅŸünüyorum. Bu endiÅŸemiz ortak. Tahammüzlük, bazÄ± kültürlere karÅŸÄ± düÅŸmanlÄ±k. Bu noktadaki korkular yükselmekte. Bu aslÄ±nda 2. Dünya SavaÅŸÄ± sürecine benzemekte. Bunlar tehlikeli eÄŸilimler. Biz yapÄ±cÄ± olmaya hazÄ±rÄ±z.