CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlundan sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ AtatÃ¼rk'e bile verilmedi bu yetkiler

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Sakarya'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

FÄ±rat KalkanÄ±’nda ÅŸehitlerimizin sayÄ±sÄ± 70’i aÅŸtÄ±. Az önce El Bab’da ÅŸehit olan bir askerimizin ailesini ziyaret ettim. Diyorlar ki KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu niye kavga etmiyor? Niye kavga edeyim? Annemden, babamdan kavgayÄ± öÄŸrenmedim. Annem de babam da bana sevgiyi öÄŸretti. Sevgi, barÄ±ÅŸ varken neden kavga edeyim? ÇÄ±kÄ±yor iktidar kanadÄ±ndan biri hakaret ediyor yine kavga etmiyor. Bu söylenecek laf mÄ±? Ben benim gibi düÅŸünmeyen insanlarÄ±n da hukukunu, adaletini savunuyorum.

Bugün Türkiye’de hapishanelerde 150’nin üzerinde gazeteci var. Bir insan yazÄ± yazdÄ±, düÅŸüncesini açÄ±kladÄ± diye hapse mi atÄ±lÄ±r? HayÄ±r deÄŸil mi? Elbette hayÄ±r diyeceÄŸiz. Çünkü biz ülkemizde demokrasi, insanca yaÅŸam istiyoruz.

KÄ°MÄ°N ÇOCUÄžU OLACAK BU?

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde 18 yaÅŸÄ±nda milletvekili olacak. Åžimdi anneler elinizi vicdanÄ±nÄ±za koyun. Sizin çocuklarÄ±nÄ±za 18 yaÅŸÄ±nda milletvekilliÄŸi kapÄ±larÄ±nÄ± açacaklar mÄ±? 18 yaÅŸÄ±nda vekil olacak, 2 senede emekli olacak, askerlikten muaf olacak. Kimin çocuÄŸu olacak bu? Ankara’daki beylerin çocuklarÄ± olacak. Peki sizin çocuklarÄ±nÄ±za ne olacak? Eksi 35 derece El Bab’a gidecek. Sonra diyecekler ki ne güzel ÅŸehit oldu. E o zaman sen gönder çocuÄŸunu askere? Niye askerlikten muaf oluyorlar?

Bana bir Allah’Ä±n kulu çÄ±kÄ±p söylesin, biz 600 milletvekilini ÅŸunun için yapÄ±yoruz… Yok öyle bir ÅŸey. Milli irade temsil edilecekse yüzde 10 barajÄ±nÄ±n kalkmasÄ± lazÄ±m. O zaman yüzde 1 oy alan partinin de genel baÅŸkanÄ± Meclis’e gelir. Biz itiraz etmiyoruz, onlar ediyor. Gelsinler onlar da görüÅŸlerini söylesinler, onlar da tartÄ±ÅŸsÄ±nlar. Belki bizim bir eksiÄŸimiz var, söylesinler.

Bütün yetkileri bir adama vereceÄŸiz diyorlar. Ailede bile bir karar verilirken eÅŸler bir araya gelir. Bir kiÅŸi hem cumhurbaÅŸkanÄ±, hem partinin genel baÅŸkanÄ± olacak. Tarihte hiçbir zaman bütün yetki bir kiÅŸiye verilmemiÅŸtir. OsmanlÄ± da bile sadrazam vardÄ±, vezirler vardÄ±.

ATATÜRK'E BÄ°LE VERÄ°LMEDÄ° BU YETKÄ°LER

Biz cumhuriyetimizi kanla, gözyaÅŸÄ±yla kurduk. NasÄ±l olur da Mustafa Kemal Atatürk’e bile verilmeyen yetkiler bir kiÅŸiye verilir? SandÄ±ÄŸa giderken bunu düÅŸünmemiz gerekir.

Benim sorumluluÄŸum kadar sizin de sorumluluÄŸunuz var. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için, mutlu, huzurlu bir Türkiye’de yaÅŸamalarÄ± için hayÄ±r diyeceÄŸiz.

Ey anneler nereye gideceÄŸini bilmediÄŸiniz bir arabaya, trene, uçaÄŸa çocuklarÄ±nÄ±zÄ± bildirir misiniz? Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile nereye gideceÄŸimiz belli deÄŸil. Freni olmayan bir kamyona, otomobile, otobüse biner misiniz? Bu yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin freni yok. Bir kiÅŸi her ÅŸeye yetkili. Bir kiÅŸi her ÅŸeye yetkilisiyle Türkiye felakete doÄŸru yelken açmÄ±ÅŸtÄ±r.

Anneler bu iÅŸi yüklendikleri andan itibaren Türkiye’nin tablosu deÄŸiÅŸir.

Huzurlu bir toplum deÄŸiliz, çok kutuplaÅŸtÄ±k. Neredeyse birbirimize selam vermeyeceÄŸiz. Bundan özenle kaçÄ±nacaÄŸÄ±z. Her evde tencere kaynasÄ±n istiyoruz. Her evde bereket olsun istiyoruz. EÄŸer bir ülkede insanlar huzurlu mudur, mutlu mudur diye bakarsanÄ±z bunun dünyada tek ölçüsü vardÄ±r. KadÄ±nÄ±n yüzü gülüyor mu? Türkiye’de bugün nereye giderseniz gidin anneler endiÅŸeli, anneler huzursuz, kaygÄ± içinde. Bütün annelerin huzur içinde çocuklarÄ±nÄ± okula gönderdiÄŸi, iÅŸ bulduÄŸu bir Türkiye istiyoruz. Bunun birinci ayaÄŸÄ± hayÄ±r demekten geçiyor.

HayÄ±r çÄ±karsa kaos olur, toplum gerilir, kavga olur diyorlar. SakÄ±n bunlara inanmayÄ±n. HayÄ±r çÄ±karsa SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± yerinde, SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m yerinde, TBMM çalÄ±ÅŸÄ±yor. Herhangi bir sorun yok. Niye kaos olsun? Hangi gerekçeyle kaos? Ama evet çÄ±karsa dipsiz bir kuyu. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde baÅŸkanÄ±n kaç yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak bilen var mÄ±? Ben de bilmiyorum. 50, 100, 1000… Bu baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n yetkileri ne olacak? Emin olun ben de bilmiyorum. Böyle bir düzen hakça bir düzen midir?