Sinan OÄŸan'dan MHP liderinin aÃ§Ä±klamalarÄ±na sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

Sinan OÄŸan, MHP lideri BahÃ§eli'nin kendisine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na sert tepki gÃ¶sterdi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, dün MHP Grup toplantÄ±sÄ±nda OÄŸan'a yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili “Bunun neresini deÄŸerlendireyim? Bir kiÅŸi kürsüyü yÄ±kÄ±yor, kimseye bir ÅŸey olmuyor. Ülkücü hiçbir ÅŸeyi yarÄ±m bÄ±rakmaz” demiÅŸti.OÄŸan, Twitter'da 16 maddeyle yazdÄ±ÄŸÄ± mesajla Bahçeli7Ye yanÄ±t verdi. OÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle: "Biz ülkücüler baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hiç bir iÅŸi yarÄ±m bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Kurultay çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± tamamlayacaÄŸÄ±z ama önce hayÄ±r için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Almanya’da AKP’li bakanlara verilmeyen salona tepki gösterip gerekirse Almanya’ya giderim diyenler, HDP’li Ahmet Türk’e geçmiÅŸ olsun diyerek hatta hapisten salÄ±verilmesi gerektiÄŸini söyleyenler aynÄ± partide görev yaptÄ±ÄŸÄ± (ÅŸimdi farklÄ± düÅŸünseler bile) ülküdaÅŸÄ±ndan bir geçmiÅŸ olsunu bile esirgeyip, hatta onu hedef göstermekten bile çekinmemek… AKP’liler ve HDP’lilere gösterilen ÅŸefkati kendi ülküdaÅŸÄ±ndan esirgemek.

'BÜTÜN GÜN AÇIKLAMA YAPMADIM'

Dün bütün gün açÄ±klama yapmadÄ±m. Sn. Bahçeli’den ve MHP yönetiminden yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±k, bu kardeÅŸimize geçmiÅŸ olsun diyoruz. SaldÄ±rÄ±yÄ± ve saldÄ±rganÄ± kÄ±nÄ±yoruz ÅŸeklinde bir açÄ±klama gelir mi diye. Ancak görüyoruz ki, kara tükenmiÅŸ… Süreç baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri ne Sn. Bahçeli’ye ne de bir baÅŸka ülküdaÅŸÄ±mÄ±za en ufak bir hakaret, saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmedik. Hep seviyeli götürdük. Bize her türlü saygÄ±sÄ±zlÄ±k, hakaret ve saldÄ±rÄ± olduÄŸu halde…Rahmetli Galip Erdem aÄŸabeyin söylediÄŸi “asÄ±l noksanÄ±mÄ±z yeterince sevmesini hâlâ öÄŸrenememiÅŸ olmamÄ±zdÄ±r” sözünün bugün daha ÅŸiddetli bir ÅŸekilde zuhur ettiÄŸini üzülerek görüyoruz. PKK’lÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bunlarÄ± yanÄ±mÄ±zda görmedik. Meclis'te 60 AKP’linin linç giriÅŸimine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da bunlarÄ± yanÄ±mÄ±zda görmedik. Ne ana acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir geçmiÅŸ olsun mesajlarÄ±nÄ± duyduk ne MHP için mücadele edip darp edildiÄŸimizde. Olsun, ÅŸimdi de bir geçmiÅŸ olsun mesajÄ± vermesinler. Barzani paçavralarÄ± Türk semalarÄ±nda dalgalanÄ±rken bizi hedef göstersinler, hatta hÄ±zlarÄ±nÄ± almayÄ±p tehdit dahi etsinler. Allah’a bir can borcumuz var. Allah’a ÅŸükür Allah’tan baÅŸka kimseden de korkumuz yok. Ancak unutmasÄ±nlar ki, bu sözleriyle karanlÄ±k kesimlerin Türk siyasetini sarsacak saldÄ±rÄ±lar yapmasÄ±na kapÄ± aralamÄ±ÅŸlardÄ±r. Åžüphesizdir ki, bu sözlerden sonra bize veya arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za yapÄ±lacak saldÄ±rÄ±larÄ±n adresi adaletin önünde artÄ±k bellidir.

‘SEL GÄ°DECEK KUM KALACAK’

Ne kahpe Eylüller bizi yÄ±ldÄ±rdÄ±, ne hain PKK saldÄ±rÄ±larÄ±, ne AKP saldÄ±rÄ± ve baskÄ±larÄ±… Bu söz ve fiiller de yÄ±ldÄ±ramayacaktÄ±r. Nihayetinde AKP adayÄ± Sn. ErdoÄŸan’Ä± BaÅŸkan seçmek tertiplenen bir Evet/HayÄ±r oylamasÄ±dÄ±r. AKP’nin Evet’i için tetikçilik yapanlar da yarÄ±n yüz yüze bakacaÄŸÄ±z, baÅŸ baÅŸa kalacaÄŸÄ±z. Bugün yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸler yarÄ±n sizi utandÄ±rmasÄ±n. UnutmayalÄ±m; Sel gidecek kum kalacak…”