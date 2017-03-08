Ana Sayfa | SÄ°YASET 08/03/2017 21:13

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Rotterdam'da yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iptal edildi

mevlÃ¼t Ã§avuÅŸoÄŸlu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Hollanda'da yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iptal edildi

Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Abutalip, iptal kararÄ±nÄ±n toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Park de Heerlijkheid adlÄ± salonun sahibi tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Belediye BaÅŸkanÄ±, "EÄŸer salon sahibi iptal etmeseydi, kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle toplantÄ±yÄ± ben yasaklayacaktÄ±m" dedi.

Ahmed Abutalip, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Rotterdam'da farklÄ± bir bir mekanda toplantÄ± düzenlemesine de izin vermeyeceklerini vurguladÄ±.

Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ±, uluslararasÄ± diplomasinin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± ve ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Hollanda ziyaretinden vazgeçeceÄŸini umut ettiÄŸini söyledi.

"Uygunsuz bir durum"

Hollanda hükümeti, ülkesinde ÇavuÅŸoÄŸlu'nun referandum kampanyasÄ± yapmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu açÄ±klayarak, bunun "uygunsuz bir durum" olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Muhalefet de, "Diktatörlük eÄŸilimi gösteren bir ülkenin buraya gelip siyasi kampanya yapmasÄ± saçma" diyerek, ÇavuÅŸoÄŸlu'nun ziyaretine tepki göstermiÅŸti.

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü Dick Schoof ile Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Abutalip, toplantÄ±nÄ±n güvenlik nedeniyle yasaklanmasÄ± konusunu ele alÄ±yordu.

ÇavuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Park de Heerlijkheid adlÄ± salonun sahibi Erol Poyraz, "BurasÄ± herkese açÄ±k bir yer ama belediye ve hükümet gerekli güvenliÄŸi saÄŸlamazsa ben devam edemem. Sorun istemiyorum" açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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Son dakika CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yurtdÄ±ÅŸÄ±nda miting yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bir televizyon kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla yakÄ±n zamanda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti.


Hollanda basÄ±nÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Hollanda'daki referandum mitingi iptal edildi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 15 Temmuz ile hesaplaÅŸma gÃ¼nÃ¼ 16 Nisan'dÄ±r dedi

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