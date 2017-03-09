Merkel'den ErdoÄŸan'Ä±n Nazi benzetmesine yanÄ±t geldi

TÃ¼rkiye-Almanya arasÄ±nda yaÅŸanan kriz sonrasÄ± Merkel'den beklenen aÃ§Ä±klama geldi. Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "Sizin uygulamalarÄ±nÄ±z geÃ§miÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil" sÃ¶zlerine "TÃ¼rkiye Ã¶nemli bir partner ancak TÃ¼rkiye'nin Nazi zamanlarÄ± ile ilgili konuÅŸtuÄŸunu duymak Ã¼zÃ¼cÃ¼. " ÅŸeklinde cevap verdi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, son günlerde Almanya ile Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krize iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Merkel, Türkiye ile Almanya arasÄ±nda derin görüÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu hissettiklerini belirtti.

ERDOÄžAN'IN "NAZÄ°" BENZETMESÄ°NE YANIT

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "Sizin uygulamalarÄ±nÄ±z geçmiÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil" sözlerine "Türkiye önemli bir partner ancak Türkiye'nin Nazi zamanlarÄ± ile ilgili konuÅŸtuÄŸunu duymak üzücü. Nazi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalarÄ±, sadece Nazi döneminde olanlarÄ± önemsizleÅŸtirir. Bu benzetmeler ciddi bir ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±ÅŸ yorumlar olamaz. Türkiye, Nazi benzetmelerine son vermeli." dedi.

DENÄ°Z YÜCEL'Ä°N SERBEST BIRAKILMASI Ä°ÇÄ°N ÇAÄžRI YAPTI

Almanya'da yaÅŸayan Türkiye kökenli kiÅŸilerin Alman toplumunun bir parçasÄ± olduÄŸunu belirten Merkel, Türkiye ve diÄŸer ülkelerle olan iliÅŸkileri demokrasinin deÄŸerlerine dayandÄ±rmak zorunda olduklarÄ±nÄ± söyledi. Almanya BaÅŸbakanÄ±, ayrÄ±ca Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± da yaptÄ±.