Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/03/2017 11:10

Merkel'den ErdoÄŸan'Ä±n Nazi benzetmesine yanÄ±t geldi


TÃ¼rkiye-Almanya arasÄ±nda yaÅŸanan kriz sonrasÄ± Merkel'den beklenen aÃ§Ä±klama geldi. Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "Sizin uygulamalarÄ±nÄ±z geÃ§miÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil" sÃ¶zlerine "TÃ¼rkiye Ã¶nemli bir partner ancak TÃ¼rkiye'nin Nazi zamanlarÄ± ile ilgili konuÅŸtuÄŸunu duymak Ã¼zÃ¼cÃ¼. " ÅŸeklinde cevap verdi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, son günlerde Almanya ile Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krize iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Merkel, Türkiye ile Almanya arasÄ±nda derin görüÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu hissettiklerini belirtti.

ERDOÄžAN'IN "NAZÄ°" BENZETMESÄ°NE YANIT

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "Sizin uygulamalarÄ±nÄ±z geçmiÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil" sözlerine "Türkiye önemli bir partner ancak Türkiye'nin Nazi zamanlarÄ± ile ilgili konuÅŸtuÄŸunu duymak üzücü. Nazi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalarÄ±, sadece Nazi döneminde olanlarÄ± önemsizleÅŸtirir. Bu benzetmeler ciddi bir ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±ÅŸ yorumlar olamaz. Türkiye, Nazi benzetmelerine son vermeli." dedi.

DENÄ°Z YÜCEL'Ä°N SERBEST BIRAKILMASI Ä°ÇÄ°N ÇAÄžRI YAPTI

Almanya'da yaÅŸayan Türkiye kökenli kiÅŸilerin Alman toplumunun bir parçasÄ± olduÄŸunu belirten Merkel, Türkiye ve diÄŸer ülkelerle olan iliÅŸkileri demokrasinin deÄŸerlerine dayandÄ±rmak zorunda olduklarÄ±nÄ± söyledi. Almanya BaÅŸbakanÄ±, ayrÄ±ca Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± da yaptÄ±.

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Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'dan Almanya'ya 'Nazi' aÃ§Ä±klamasÄ± biz size Nazisiniz demedik

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n 'Nazi' aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ±n yanÄ±t vererek, "Siz Nazisiniz demedik, karar Nazi dÃ¶nemini andÄ±rÄ±yor' dedik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan flaÅŸ OHAL aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 19 Nisan'da sÃ¼resi dolacak OHAL ile ilgili aÃ§Ä±klamada bulunarak, 3 ay daha uzatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

erdoÄŸan ve bahÃ§eli

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Devlet BahÃ§eli Almanya'ya mÄ± gidiyor iÅŸte cevabÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MHP lideri BahÃ§eli ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'ya gidip gitmeyeceÄŸi konusunda aÃ§Ä±klama yaptÄ±