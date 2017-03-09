Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'dan Almanya'ya 'Nazi' aÃ§Ä±klamasÄ± biz size Nazisiniz demedik

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n 'Nazi' aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ±n yanÄ±t vererek, "Siz Nazisiniz demedik, karar Nazi dÃ¶nemini andÄ±rÄ±yor' dedik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ankara'daki medya temsilcileri ve köÅŸe yazarlarÄ± ile bir araya geldi. ÇavuÅŸoÄŸlu gündeme dair önemli açÄ±klamarda bulundu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ile Almanya'daki toplantÄ± 1,5 saat sürdü. Dostane bir ortamda ama çok açÄ±k geçti. Samimi ortamda tüm konularÄ± konuÅŸtuk. Almanya'nÄ±n tutumunun sistematik olduÄŸunu, kararÄ±n Alman istihbaratÄ± ve polisinin organize olarak engellediÄŸini söyledik. Her türlü baskÄ±yÄ± yapÄ±yorlar. En sonunda gelip iÅŸyerini mühürlüyorlar. 20 yÄ±ldÄ±r burasÄ± böyle. Burada DemirtaÅŸ da toplantÄ± yaptÄ±, hergün düÄŸün yapÄ±lÄ±yor o zaman niye düÅŸünmediniz bu engellerin olduÄŸunu. Gabriel kendisi açtÄ± konuyu, bazÄ± yerleri önerdi. Åžurada olursa daha olur dedi. "Gabriel'e Türk toplumu duygu olarak sizden kopuyor dedim. Daha önceki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Türk ve Alman bayraklarÄ± veriyorduk. Åžu anda hiçbir Türk Alman bayraÄŸÄ± dalgalandÄ±rmak istemiyor. Bu baskÄ±dan ötürü. Buradaki vatandaÅŸlarÄ±n kopuÅŸunu saÄŸlayan ÅŸey sizin baskÄ±cÄ± tutumunuzdur. Türkiye'yi ekonomik ve turizm açÄ±sÄ±ndan tehdit etmeyin. DÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± sizin lehinize. 6 milyar euro otomobil ihraç ettiniz Türkiye'ye. Bunu kullanÄ±rsanÄ±z siz zararlÄ± çÄ±karsÄ±nÄ±z. Türk ekonomisi zayÄ±ftÄ±r bize baÄŸÄ±mlÄ±dÄ±r gibi bir hataya düÅŸmeyin. Almanlar Nazi dönemi ifadesine takÄ±lmÄ±ÅŸlar. Bu çok hassas bir konu. Åžu anki yönetime siz Nazisiniz demiyoruz, dememiÅŸ de söz konusu deÄŸil. Orada CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za hepi diktatör diyor. Siyasetçiler ve basÄ±n diyor. Nihat Zeybekciye tasmalÄ± köpeÄŸi dediler. Almanya'da Nazi döneminden bu yana böyle uygulamalar olmadÄ±. Ä°ster istemez bu uygulamalar o dönemdeki uygulamalarÄ± bize hatÄ±rlatÄ±yor. Böyle uygulama hiç görülmemiÅŸti ben neyle kÄ±yaslayacaÄŸÄ±m. Esasen Avrupa'daki genel durum tablo bize ikinci dünya savaÅŸÄ± öncesini hatÄ±rlatÄ±yor. Hollanda'da Wilders'in yaptÄ±klarÄ±, yabancÄ±lara karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± Nazilerden ne farkÄ± var. Kendisi bir Nazidir, farkÄ± yok!"dedi.