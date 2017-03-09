Ãœmit Ã–zdaÄŸ'dan MHP lideri BahÃ§eli'ye yÃ¶nelik ÅŸok suÃ§lama

Gaziantep BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Ãœmit Ã–zdaÄŸ, Silifke'deki toplantÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸananlara iliÅŸkin MHP lideri BahÃ§eli'yi suÃ§ladÄ±

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen ÖzdaÄŸ ve HalaçoÄŸlu, kendilerine yönelen saldÄ±rÄ±yla ilgili ÅŸikayetçi olacaklarÄ±nÄ± ve hukuksal iÅŸlemleri yapmalarÄ± için Mersin’de avukatlara vek?let verdi. Düzenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ümit ÖzdaÄŸ, "Bu yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lardan Bahçeli sorumludur. Ucunda ölüm de olsa toplantÄ±larÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz. Dün Ä°çiÅŸleri BakanÄ± ile görüÅŸtüm ve bu konu hakkÄ±nda kendisine durumu bildirdim" dedi.

Ümit ÖzdaÄŸ, bugün de saldÄ±rÄ± tehditleri aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Hiç bir tehdit ve baskÄ± bizi kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan vazgeçirmeyecek. Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmesinde yolu açan Devlet Bahçeli’nin evvelsi gün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadÄ±r. Bahçeli, ’Ülkücüler bir iÅŸi yarÄ±m bÄ±rakmazlar’ diyerek SayÄ±n Sinan OÄŸan’a Ä°stanbul’da yapÄ±lan ve kürsünün devrildiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± yarÄ±m bir saldÄ±rÄ± olarak nitelendirmiÅŸtir. Åžimdi bazÄ±larÄ± bunu üzerine vazife çÄ±kartmÄ±ÅŸ ve Ä°stanbul’daki saldÄ±rÄ±yÄ± Mersin’de, Silifke’de tamamlamak amacÄ±yla saldÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ama biz konferansÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k ve yapacaÄŸÄ±z."