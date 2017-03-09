FlaÅŸ Figen YÃ¼ksekdaÄŸ artÄ±k HDP'li deÄŸil

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan, YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±vekili imzasÄ±yla HDP'ye yapÄ±lan tebligatta, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n parti üyeliÄŸi ve görev kaydÄ±na iliÅŸkin bilgilerin YargÄ±tay'Ä±n sicil kayÄ±tlarÄ±ndan düÅŸürüldüÄŸü bildirildi.

HDP'den konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, "Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarÄ± Anayasa'nÄ±n 67. Maddesi'nde düzenlenen en temel siyasi haklardandÄ±r. Bu haklarÄ±n çerçevesi, baÅŸta Siyasi Partiler Kanunu (SPK) olmak üzere çeÅŸitli kanunlarla düzenlenmiÅŸtir. Siyasi partilere üyelikte kural, bu kanunun 11. Maddesi uyarÄ±nca, "Onsekiz yaÅŸÄ±nÄ± dolduran, medeni ve siyasi haklarÄ± kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaÅŸÄ± bir siyasi partiye üye olabilir" ÅŸeklindedir.

Siyasi partilerin amaç ve faaliyetleriyle ilgili yasaklar da, SPK'nin 78 ve devam maddelerinde belirtilmiÅŸtir. Siyasi parti üyeliÄŸinden çÄ±karÄ±lma usulü bu kanunda yoktur. Yani üyelik için gereken ÅŸartlarÄ±n kaybedilmesi halinde hangi usulün iÅŸletileceÄŸi kanunda belirtilmemektedir. Üyelikten çekilme üyenin kendi iradesiyle olurken, üyelikten çÄ±karÄ±lma veya üyeliÄŸin kendiliÄŸinden düÅŸmesiyle ilgili bir düzenleme yoktur. Bu alan siyasi partilerin tüzüklerine ve yönetmeliklerine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu konuda hukuki iÅŸlemleri baÅŸlatacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, hem iç hem de uluslararasÄ± hukuk alanÄ±nda gerekli baÅŸvurularÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±; hukuk dÄ±ÅŸÄ± bu kararÄ± alan ve uygulayanlarÄ± en aÄŸÄ±r biçimde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kamuoyuyla paylaÅŸÄ±yoruz" denildi.