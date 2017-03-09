HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden Ã§ok Ã¶nemli Nevruz aÃ§Ä±klamasÄ±

HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Osman Baydemir, partisinin bu yÄ±l Nevruz bayramÄ±nÄ± 33 farklÄ± yerde kutlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Türkiye'de 33 yerde mitinglerle kutlamalar yapmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Baydemir, bunun için resmi baÅŸvurularÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

HDP'nin açÄ±klamasÄ±na göre ilk kutlama 17 Mart'ta Nusaybin'de baÅŸlayacak, son kutlamalar da 21 Mart'ta DiyarbakÄ±r ve Van'da gerçekleÅŸtirilecek.

Osman Baydemir, "Newroz Kürt halkÄ±nÄ±n ulusal bayramÄ±dÄ±r. Siyasi görüÅŸü ne olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun Newroz Kürt halkÄ±nÄ±n ortak deÄŸeridir, Newroz bu topraklarda yaÅŸayan bütün halklar açÄ±sÄ±ndan baharÄ±n müjdecisidir. Orta DoÄŸu'da yaÅŸayan bütün halklar ile ortak yaÅŸamÄ±n bayramÄ±dÄ±r. 2017 Newrozu'nun yeni baÅŸlangÄ±çlara temenni olmasÄ±nÄ± umut ediyorum" dedi.

Osman Baydemir, Cumhuriyet tarihi boyunca, bir halkÄ±n deÄŸeri olan Newroz kutlamalarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2013 yÄ±lÄ± Newrozu'nda açÄ±klanan barÄ±ÅŸ manifestosunun ülkenin yakÄ±n tarihinin en büyük siyasi geliÅŸmelerinden biri olduÄŸunu söyledi.

Kutlamalara izin verin çaÄŸrÄ±sÄ±

Baydemir, bu sürecin tek baÅŸÄ±na iktidar olma arzusuna kurban edildiÄŸini de savundu.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, baskÄ± ve engellemelerin yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na hükümete Nevruz kutlamalarÄ±na izin vermeleri için çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ± üzerine Åžengal'de KDP-YBÅž arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸe de dikkat çeken Osman Baydemir "Kürt halkÄ± da kendi topraklarÄ±nda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmelidir. Bu süreçte birlik olmazsak, Kürt halkÄ±nÄ±n fermanÄ±na neden olacaktÄ±r" dedi.

HDK EÅŸ Sözcüsü Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit de, büyük ÅŸehirlerde Nevruzu görkemli bir ÅŸekilde kutlayacaklarÄ±nÄ± belirterek, ''Hiçbir zulüm, zorbalÄ±k sonsuz deÄŸildir'' dedi.

Kaynak: BBC Türkçe