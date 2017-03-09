MHP lideri BahÃ§eli'den referandum Ã¶ncesi flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tansiyonu normal sÄ±nÄ±rlara henüz inmiÅŸ deÄŸil. Hala kanama riski, hala felç ihtimali var ve görülüyor. KarÄ±ÅŸÄ±klÄ±ktan nemalanmaya çalÄ±ÅŸan,huzurumuza kaynak yapan,kendilerini gizleyip meydanÄ± taÅŸa tutan ilkesiz ve çÄ±karcÄ±lara da sÄ±k rastlanÄ±yor. Ümitle bekledikleri kaos için el ovuÅŸturan, kavga çÄ±kmasÄ± için el sallayan, karanlÄ±ÄŸa alkÄ±ÅŸ tutan odaklar 16 Nisan'da tamamen kaybedecekler.

Bir tohumu düÅŸünün, güneÅŸe ulaÅŸmak için yolundaki taÅŸlarÄ± nasÄ±l da iter,üzerindeki taÅŸlarÄ± nasÄ±l da geçer. Ä°ÅŸte,16 Nisan'a böyle ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Yüksek bir ülküye baÄŸlanmanÄ±n manevi mükâfatÄ± eÅŸsizdir. Bunu ancak davasÄ±nda erimiÅŸ, yüreÄŸiyle mücadele etmiÅŸ üstün ÅŸahsiyetler bilir. AklÄ±mÄ±zdan bir an çÄ±karmayalÄ±m, yürüdüÄŸümüz yolda engel yoksa o yol bizi hiçbir yere götürmez. Ancak engellerin çokluÄŸu da normal deÄŸildir. Usta kaptanlara sorun,her fÄ±rsatta büyük fÄ±rtÄ±nalarÄ± nasÄ±l atlattÄ±klarÄ±nÄ± anlatacaklardÄ±r.Her bir fÄ±rtÄ±na ibret,her biri ders ve tecrübedir. Bizim hamd olsun tecrübemiz fazlasÄ±yla vardÄ±r. Nitekim hiç kimseden alacak, görecek ve öÄŸrenecek bir ÅŸeyimiz de yoktur.

BakÄ±yorlar dam karla örtülü,sanÄ±yorlar içeri gam yüklü.Ama yanÄ±lÄ±yorlar,kesin yanlÄ±ÅŸa düÅŸüyorlar.Ne aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeyen, bulduÄŸunu anlayamaz. KovanÄ± patlamÄ±ÅŸ arÄ± gibi uçuÅŸup etrafta vÄ±zÄ±ldayanlarÄ±n sürekli MHP'yi karalama, kara gösterme çabasÄ± bir defa insanlÄ±kla baÄŸdaÅŸmaz. DavamÄ±z ucuz deÄŸildir, siyasi uyuÅŸma ve uydulaÅŸmanÄ±n son evresinde bulunan çapsÄ±zlarÄ±n mütecaviz tertiplerine karÅŸÄ± sahipsiz hiç deÄŸildir. Birisi dümenden kürsüye saldÄ±rtÄ±r, birisi Ä±ÅŸÄ±klarÄ± söndürtür, diÄŸerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro. Dedim ya, ülkücü yaparsa yarÄ±m bÄ±rakmaz. Yine aynÄ± görüÅŸteyim, yine aynÄ± noktadayÄ±m. UyarÄ±yorum, sabÄ±rlarÄ± zorlamanÄ±n sonu iyi deÄŸildir. Partimizle uzaktan yakÄ±ndan ilgisi,iliÅŸkisi,baÄŸÄ±,baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan kiÅŸilerin,ayaÄŸÄ±mÄ±za dolaÅŸÄ±p tahrike yeltenmeleri kalleÅŸ bir kumpastÄ±r.

Kimin ne düÅŸüncesi varsa, kim neyi, nerede, nasÄ±l savunacaksa;kanuni sÄ±nÄ±rlar dâhilinde yapabilecektir.Ancak bunlar MHP'den uzak durmalÄ±dÄ±r. YüzsüzlüÄŸün âlemi yoktur. UtanmazlÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p fitne dümenini çevirmenin, rezilce yol almanÄ±n maliyeti çoktur, mazereti de zaten yoktur. Yusuf Has Hacib ne güzel de buyurmuÅŸ: "Sözünü gözet selametle yaÅŸa; kendini gözet esenlikle koca." 16 Nisan'da koskoca evetle millet ve devlet hayatÄ±nÄ± sarmÄ±ÅŸ paslÄ± tahakküm zincirlerini kÄ±racaÄŸÄ±z. Bundan rahatsÄ±z olanlar ise çÄ±ldÄ±rÄ±yor!

GeçmiÅŸi unutacak kadar hafÄ±zasÄ±z, geleceÄŸi tasavvur edemeyecek kadar hayalsiz bir millet yaÅŸayamaz. Bu nedenle 16 Nisan'da evet diyoruz. Anayasa'yÄ± okumadan hayÄ±r turuna çÄ±kan, yeni sistemi hiç bilmeyen zavallÄ± siyaset anlayÄ±ÅŸ ve savruluÅŸundan kurtulmak için evet diyeceÄŸiz.