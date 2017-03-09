Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/03/2017 19:12

Lavrov Ãœlkeler dÃ¼nyada barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in sorumluluÄŸu paylaÅŸmalÄ±dÄ±r dedi


Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, dÃ¼nyada batÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini sÃ¶yleyerek Ã¼lkelerin yaÅŸanan tÃ¼m geliÅŸmelere karÅŸÄ±n kolektif sorumluluÄŸu paylaÅŸmaya hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± belirtti.

Moskova'da Alman mevkidaÅŸÄ± Sigmar Gabriel ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede konuÅŸan Lavrov, "Dünya, kademeli olarak 'BatÄ±-sonrasÄ±' döneme giriyor ve çok kutuplu sisteme geçiÅŸ yapÄ±yor. Bunun anlamÄ±, tüm ülkelerin dünyada barÄ±ÅŸ ve istikrar için kolektif sorumluluÄŸu paylaÅŸmak zorunda olmasÄ±dÄ±r" dedi. Lavrov, sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Modernite dönemi olmadÄ± ve olmayacak. Çok kutuplu dünyaya alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor ve önde gelen tüm aktörlerin dünyada barÄ±ÅŸ ve istikrar için kolektif sorumluluÄŸu paylaÅŸmasÄ±, tanÄ±masÄ± ve uygulamaya koymasÄ± gerekiyor." Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, ABD öncülüÄŸündeki BatÄ± dünyasÄ±nÄ±n yeni dünya düzeni kurma sürecini yavaÅŸlatma giriÅŸimlerinin birçok ülkede kaosu ve anarÅŸiyi tetiklediÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ãœlkesi itiraz etmiÅŸti AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yine seÃ§ildi

AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±, Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yine Tusk'Ä± getirdi.


BahÃ§eli'den MHP'li muhaliflere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara yÃ¶nelik sert tepki

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli MHP'li muhaliflere yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larla ilgili, "ÃœlkÃ¼cÃ¼ iÅŸini yarÄ±m bÄ±rakmaz" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tekrarlayarak "kalleÅŸ bir kumpas" ÅŸeklinde deÄŸerlendirdi.

devlet bahÃ§eli

MHP lideri BahÃ§eli'den referandum Ã¶ncesi flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan aÃ§Ä±klamalarda bulundu