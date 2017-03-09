Lavrov Ãœlkeler dÃ¼nyada barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in sorumluluÄŸu paylaÅŸmalÄ±dÄ±r dedi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, dÃ¼nyada batÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini sÃ¶yleyerek Ã¼lkelerin yaÅŸanan tÃ¼m geliÅŸmelere karÅŸÄ±n kolektif sorumluluÄŸu paylaÅŸmaya hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± belirtti.

Moskova'da Alman mevkidaÅŸÄ± Sigmar Gabriel ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede konuÅŸan Lavrov, "Dünya, kademeli olarak 'BatÄ±-sonrasÄ±' döneme giriyor ve çok kutuplu sisteme geçiÅŸ yapÄ±yor. Bunun anlamÄ±, tüm ülkelerin dünyada barÄ±ÅŸ ve istikrar için kolektif sorumluluÄŸu paylaÅŸmak zorunda olmasÄ±dÄ±r" dedi. Lavrov, sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Modernite dönemi olmadÄ± ve olmayacak. Çok kutuplu dünyaya alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor ve önde gelen tüm aktörlerin dünyada barÄ±ÅŸ ve istikrar için kolektif sorumluluÄŸu paylaÅŸmasÄ±, tanÄ±masÄ± ve uygulamaya koymasÄ± gerekiyor." Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, ABD öncülüÄŸündeki BatÄ± dünyasÄ±nÄ±n yeni dünya düzeni kurma sürecini yavaÅŸlatma giriÅŸimlerinin birçok ülkede kaosu ve anarÅŸiyi tetiklediÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.