BahÃ§eli'den MHP'li muhaliflere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara yÃ¶nelik sert tepki

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli MHP'li muhaliflere yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larla ilgili, "ÃœlkÃ¼cÃ¼ iÅŸini yarÄ±m bÄ±rakmaz" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tekrarlayarak "kalleÅŸ bir kumpas" ÅŸeklinde deÄŸerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, son günlerde MHP'li muhaliflere düzenlenen saldÄ±rÄ±larla ilgili twitter'dan açÄ±klamalar yaptÄ±. "Birisi dümenden kürsüye saldÄ±rtÄ±r, birisi Ä±ÅŸÄ±klarÄ± söndürtür, diÄŸerleri küçücük salonu sabote ettirir." diyen Bahçeli, yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± bir oyun ve kalleÅŸ bir kumpas olarak nitelendirdi. BakÄ±yorlar dam karla örtülü, sanÄ±yorlar içeri gam yüklü. Ama yanÄ±lÄ±yorlar, kesin yanlÄ±ÅŸa düÅŸüyorlar. Ne aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeyen, bulduÄŸunu anlayamaz. KovanÄ± patlamÄ±ÅŸ arÄ± gibi uçuÅŸup etrafta vÄ±zÄ±ldayanlarÄ±n sürekli MHP'yi karalama, kara gösterme çabasÄ± bir defa insanlÄ±kla baÄŸdaÅŸmaz. DavamÄ±z ucuz deÄŸildir, siyasi uyuÅŸma ve uydulaÅŸmanÄ±n son evresinde bulunan çapsÄ±zlarÄ±n mütecaviz tertiplerine karÅŸÄ± sahipsiz hiç deÄŸildir. Birisi dümenden kürsüye saldÄ±rtÄ±r, birisi Ä±ÅŸÄ±klarÄ± söndürtür, diÄŸerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro. Dedim ya, ülkücü yaparsa yarÄ±m bÄ±rakmaz. Yine aynÄ± görüÅŸteyim, yine aynÄ± noktadayÄ±m. UyarÄ±yorum, sabÄ±rlarÄ± zorlamanÄ±n sonu iyi deÄŸildir. Partimizle uzaktan yakÄ±ndan ilgisi,iliÅŸkisi,baÄŸÄ±,baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan kiÅŸilerin,ayaÄŸÄ±mÄ±za dolaÅŸÄ±p tahrike yeltenmeleri kalleÅŸ bir kumpastÄ±r.

YÜZSÜZLÜÄžÜN ALEMÄ° YOK

Kimin ne düÅŸüncesi varsa, kim neyi, nerede, nasÄ±l savunacaksa;kanuni sÄ±nÄ±rlar dâhilinde yapabilecektir.Ancak bunlar MHP'den uzak durmalÄ±dÄ±r. YüzsüzlüÄŸün âlemi yoktur. UtanmazlÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p fitne dümenini çevirmenin, rezilce yol almanÄ±n maliyeti çoktur, mazereti de zaten yoktur. Yusuf Has Hacib ne güzel de buyurmuÅŸ: "Sözünü gözet selametle yaÅŸa; kendini gözet esenlikle koca."16 Nisan'da koskoca evetle millet ve devlet hayatÄ±nÄ± sarmÄ±ÅŸ paslÄ± tahakküm zincirlerini kÄ±racaÄŸÄ±z. Bundan rahatsÄ±z olanlar ise çÄ±ldÄ±rÄ±yor! GeçmiÅŸi unutacak kadar hafÄ±zasÄ±z, geleceÄŸi tasavvur edemeyecek kadar hayalsiz bir millet yaÅŸayamaz. Bu nedenle 16 Nisan'da evet diyoruz. Anayasa'yÄ± okumadan hayÄ±r turuna çÄ±kan, yeni sistemi hiç bilmeyen zavallÄ± siyaset anlayÄ±ÅŸ ve savruluÅŸundan kurtulmak için evet diyeceÄŸiz. Milletimiz öyle büyüktür ki, Yusuf Has Hacib'in ifadesiyle söylersek; "nice bulanÄ±k iÅŸi el sürünce süzer, nice ters düÄŸümü bakÄ±nca çözer." "Kötü iyiye yaraÅŸmaz, doÄŸru eÄŸriyle güreÅŸmez.Kara gece parlak güne yaklaÅŸmaz,yeÅŸil su kÄ±zÄ±l ateÅŸe konuk olmaz." Anlayan herhalde anlamÄ±ÅŸtÄ±r. Merhum Peyami Safa diyordu ki, "milli varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n köklerini kemiren düÅŸman ideolojilere karÅŸÄ± tek savunma silahÄ± milliyetçiliktir." 16 Nisan'da evet iradesiyle milliyetçiliÄŸi ÅŸahlandÄ±rÄ±p coÅŸturacaÄŸÄ±z, aksini söyleyenleri ve milli varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kemirenleri defedeceÄŸiz. Son olarak, hafta sonu YGS'ye girecek kardeÅŸlerime ÅŸimdiden baÅŸarÄ±lar diliyor, Allah'tan kolaylÄ±klar ve muvaffakiyetler temenni ediyorum." dedi.