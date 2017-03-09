Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/03/2017 19:49

Ãœlkesi itiraz etmiÅŸti AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yine seÃ§ildi


AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±, Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yine Tusk'Ä± getirdi.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet baÅŸkanlarÄ±, iki günlük zirve için Brüksel'de toplandÄ±. Liderler, zirvenin baÅŸÄ±nda AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini gerçekleÅŸtirdi. Görev süresi 31 MayÄ±s'ta dolacak olan mevcut baÅŸkan Tusk, ülkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen 1'e karÅŸÄ± 27 oyla yeniden seçildi. 2,5 yÄ±l daha aynÄ± görevi sürdürecek olan Tusk, yeniden seçilmesine iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda, AB liderlerine "gösterdikleri güven" için teÅŸekkür ederek, "AB için elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m." dedi.Daha önceki AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerde, oy birliÄŸiyle karar verilmesi yönünde görüÅŸ birliÄŸi vardÄ±.AB Konseyi BaÅŸkanÄ±nÄ±n görevleri arasÄ±nda, toplantÄ±lara baÅŸkanlÄ±k etmek, toplantÄ±larda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat saÄŸlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dÄ±ÅŸ temsilini yapmak yer alÄ±yor.

 

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BahÃ§eli'den MHP'li muhaliflere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara yÃ¶nelik sert tepki

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MHP lideri BahÃ§eli'den referandum Ã¶ncesi flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

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