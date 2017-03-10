Ana Sayfa | SÄ°YASET 10/03/2017 07:37

Bakan Fatma BetÃ¼l Kaya Sayan'Ä±n da Hollanda'da yapacaÄŸÄ± konuÅŸma engellendi

Fatma BetÃ¼l Kaya Sayan

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Kaya Sayan'a Hollanda'da yapmak istediÄŸi konuÅŸma iÃ§in salon verilmedi

Bakan Sayan'Ä±n Cuma günü öÄŸleden sonra, Hengelo kentinde AK Parti taraftarlarÄ± ile bir araya geleceÄŸi salonun, "baÅŸka bir gerekçe" ile kiralandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Salon sahibi, "Belediye baÅŸkanÄ± ile görüÅŸerek, salonu kiraya vermeme kararÄ± aldÄ±k" dedi. Ä°ÅŸletmeci, rezervasyon iptali kararÄ±nda, Rotterdam'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun yapacaÄŸÄ± toplantÄ± konusunda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n da etkili olduÄŸunu söyledi.BBC Türkçe'de yer alan habere göre, AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezi, PerÅŸembe günü sosyal medya üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan'Ä±n, Cuma günü Hollanda'ya geleceÄŸini duyurmuÅŸtu.

Hengelo Belediye BaÅŸkanÄ± Schelberg, sahte bir gerekçe ile salon sahibi ve kendisinin oyuna getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Hollanda hükümetinin, Türk bakanlarÄ±n ülkelerinde kampanya yapmasÄ±nÄ± istemediÄŸine iÅŸaret eden Schelberg, "Bu ziyaretin gerçekleÅŸeceÄŸini düÅŸünmüyorum" dedi.

Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan Bakan Sayan'Ä±n Hollanda'ya gelip gelmeyeceÄŸi konusunda bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte ise, ÇavuÅŸoÄŸlu'nun, ne 15 Mart seçimleri öncesi ne de sonrasÄ±nda ülkelerine gelmesini istemediklerini vurguladÄ±.Türk mevkidaÅŸÄ± ile görüÅŸmelerin devam ettiÄŸini belirten Rutte, "Can sÄ±kÄ±cÄ± durumlardan kaçÄ±nmak için elimizden geleni yapÄ±yoruz" dedi.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu ise kendisine salon verilmemesine ve Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'nin "Ne 15 Mart öncesi ne de sonrasÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nu istemiyoruz" açÄ±klamasÄ±na karÅŸÄ±n Cumartesi günü Rotterdam'a gelmekte kararlÄ±.

ÇavuÅŸoÄŸlu, Hollanda hükümet yetkililerinin, 15 Mart'taki seçimler nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n tepkisinden çekindiÄŸi için, ziyaretine sÄ±cak bakmadÄ±klarÄ±na iÅŸaret etti.ÇavuÅŸoÄŸlu, "Cumartesi günü kampanya yapmak için Rotterdam'a gideceÄŸim. Hiçbir ÅŸey beni engelleyemez. IrkçÄ± ve faÅŸistlere boyun eÄŸmeyeceÄŸiz" ded

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