BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici partinin referandumda vereceÄŸi oyu aÃ§Ä±kladÄ±

BBP'nin gÃ¼ndem yaratan referandum aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici son noktayÄ± koydu.

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, 16 Nisan'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Destici, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Devletin ve miletin bekasÄ±, istikbali ve istiklali söz konusu olduÄŸunu gördüÄŸünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadrolarÄ± hiçbir siyasi ikbal düÅŸünmeden devletin ve milletin yanÄ±nda durur. Bunun için 'evet' demeye karar vermiÅŸ bulunuyoruz" dedi. Genel BaÅŸkan Destici, "Partimiz hükümet deÄŸiÅŸikliÄŸi sisteminin dÄ±ÅŸÄ±nda kalmama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r, 'Evet' kararÄ± vermiÅŸtir" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.