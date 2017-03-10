MHP'de o isimler hakkÄ±nda ihraÃ§ kararÄ± verildi

MilliyetÃ§i Hareket Partisinde (MHP) 4 ismin parti Ã¼yeliÄŸinden ihraÃ§ edilmesine karar verildi

MHP Merkez Disiplin Kurulu, BalÄ±kesir Milletvekili Ä°smail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf HalaçoÄŸlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan OÄŸan'Ä±n partiden ihraç edilmesine karar verdi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu BaÅŸkanÄ± Halil Öztürk, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, parti tüzüÄŸünün 11, 79 ve 81'inci maddeleri uyarÄ±nca tedbirli olarak kesin çÄ±karma cezasÄ± istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Ok, HalaçoÄŸlu, Okutan ile OÄŸan hakkÄ±nda düzenlenen disiplin soruÅŸturmasÄ± dosyasÄ±nÄ±n müzakere edildiÄŸini bildirdi.

Öztürk, müzakereler sonucunda bugün yapÄ±lan gizli oylamayla Ok, HalaçoÄŸlu, Okutan ve OÄŸan'Ä±n tüzüÄŸün 78/4-(e) ve (h) maddeleri uyarÄ±nca parti üyeliÄŸinden "kesin çÄ±karma" cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar verildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

MHP'nin parti tüzüÄŸünün 78. maddesi "Disiplin CezalarÄ±nÄ± Gerektiren Haller"i kapsÄ±yor. TüzüÄŸün 78. maddesinin 4. fÄ±krasÄ± ise "Kesin ÇÄ±karma CezasÄ±nÄ± Gerektiren Haller"i sÄ±ralÄ±yor. Buna göre 4-e ve 4-h bentleri ÅŸöyle:

"4-e. Partinin birlik ve beraberliÄŸini ciddi ÅŸekilde bozacak ve Genel BaÅŸkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarÅŸide bulunan görevlilere ve parti organlarÄ±na karÅŸÄ± aÄŸÄ±r disiplinsizlik teÅŸkil edecek veya manevi ÅŸahsiyetlerini rencide edecek ya da parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak, partinin geliÅŸmesine mani olacak davranÄ±ÅŸlarda ve faaliyetlerde bulunmak veya baÅŸkalarÄ±nÄ± böyle davranÄ±ÅŸ ve faaliyetlere ikna ve teÅŸvik etmek.

4-h. Üyelik ve delege olmaktan kaynaklanan haklarÄ±nÄ± kötüye kullanmak suretiyle kasten Partiye zarar vermek."