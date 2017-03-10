Ana Sayfa | SÄ°YASET 10/03/2017 17:50

Ä°BB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ'tan helikopter kazasÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama


Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde dÃ¼ÅŸen helikopter kazasÄ±yla ilgili konuÅŸtu.

Eyüp ilçesine yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m ve hizmetlerin toplu açÄ±lÄ±ÅŸ, temel atma ve tanÄ±tÄ±m töreni Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirildi. Törende konuÅŸmasÄ±na helikopter kazasÄ±nda ölenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyerek baÅŸlayan BaÅŸkan Kadir TopbaÅŸ, "Helikopter kazasÄ± yaÅŸandÄ± ve o kazada 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ailelerine ve baÄŸlÄ± olduklarÄ± firmalara baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" dedi.

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MHP'den ihraÃ§ edilen HalaÃ§oÄŸlu ilk kez aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MilliyetÃ§i Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu kararÄ± ile partiden ihraÃ§ edilen HalaÃ§oÄŸlu, twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu.


ErdoÄŸan Putin'in gÃ¶zlerinin iÃ§ine baktÄ± PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verin dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Suriye konusunda herkese gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ErdoÄŸan, "PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini Ã¶zellikle bekliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


ErdoÄŸan Rusya ile normalleÅŸme sÃ¼recini sona erdirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, "NormalleÅŸme sÃ¼recini sona erdirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. ArtÄ±k bu kelimeyi telefuz etmeyelim. " dedi.