Ä°BB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ'tan helikopter kazasÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde dÃ¼ÅŸen helikopter kazasÄ±yla ilgili konuÅŸtu.

Eyüp ilçesine yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m ve hizmetlerin toplu açÄ±lÄ±ÅŸ, temel atma ve tanÄ±tÄ±m töreni Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirildi. Törende konuÅŸmasÄ±na helikopter kazasÄ±nda ölenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyerek baÅŸlayan BaÅŸkan Kadir TopbaÅŸ, "Helikopter kazasÄ± yaÅŸandÄ± ve o kazada 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ailelerine ve baÄŸlÄ± olduklarÄ± firmalara baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" dedi.