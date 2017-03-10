Ana Sayfa | SÄ°YASET 10/03/2017 17:43

ErdoÄŸan aÃ§Ä±kladÄ± Rusya ile vizeler yeniden kalkÄ±yor mu


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede vize konusu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu. ErdoÄŸan,"Bizim arzumuz en kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m muafiyetin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r." dedi.

Rusya'da bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya ile vize muafiyeti konusunda kÄ±smi bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "Arzumuz en kÄ±sa sürede tüm muafiyetin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r." dedi. ErdoÄŸan, "Terörle mücadele alanÄ±nda yakÄ±n eÅŸgüdüm halinde hareket etmemiz büyük önem taÅŸÄ±yor. Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± sergilediÄŸimiz kararlÄ± tutumu diÄŸer terör örgütlerine karÅŸÄ± da göstermeliyiz. Bu bakÄ±mdan PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özellikle bekliyoruz." dedi.

"SURÄ°YE'DE Ä°STÄ°KRARIN SAÄžLANMASI Ä°ÇÄ°N HEPÄ°MÄ°ZE GÖREVLER DÜÅžÜYOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmede Suriye ve terörle mücadele konusundaki deÄŸerlendirmelerini paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Akan kanÄ±n durmasÄ±, Suriye'de istikrarÄ±n bir an önce saÄŸlanmasÄ± için hepimize önemli görevler düÅŸüyor." ifadesini kullandÄ±. Vize muafiyeti anlaÅŸmasÄ±nÄ± tekrar canlandÄ±rmak için bir çalÄ±ÅŸma olmasÄ±nda fayda olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"Ä°ÅŸ adamlarÄ±mÄ±za, Rusya'ya ticari taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapan sürücülerimize, uçak mürettebatÄ±na ve resmi pasaportlara yönelik bazÄ± formüller üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorum. Bizim arzumuz en kÄ±sa sürede tüm muafiyetin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r."CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Vize muafiyeti anlaÅŸmasÄ±nÄ± tekrar canlandÄ±rmak için bir çalÄ±ÅŸma olmasÄ±nda fayda var. Ä°ÅŸ adamlarÄ±mÄ±za, Rusya'ya ticari taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapan sürücülerimize, uçak mürettebatÄ±na ve resmi pasaportlara yönelik bazÄ± formüller üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorum. Bizim arzumuz en kÄ±sa sürede tüm muafiyetin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r." dedi..

 

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MHP'den ihraÃ§ edilen HalaÃ§oÄŸlu ilk kez aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MilliyetÃ§i Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu kararÄ± ile partiden ihraÃ§ edilen HalaÃ§oÄŸlu, twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu.


ErdoÄŸan Putin'in gÃ¶zlerinin iÃ§ine baktÄ± PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verin dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Suriye konusunda herkese gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ErdoÄŸan, "PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini Ã¶zellikle bekliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


ErdoÄŸan Rusya ile normalleÅŸme sÃ¼recini sona erdirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, "NormalleÅŸme sÃ¼recini sona erdirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. ArtÄ±k bu kelimeyi telefuz etmeyelim. " dedi.