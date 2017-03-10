ErdoÄŸan Rusya ile normalleÅŸme sÃ¼recini sona erdirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, "NormalleÅŸme sÃ¼recini sona erdirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. ArtÄ±k bu kelimeyi telefuz etmeyelim. " dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da bir araya geldi. Ä°ki lider ÅŸuanda ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenliyor. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan önce iki ülkenin BakanlarÄ± yapÄ±lan anlaÅŸmalarÄ± imzaladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin arasÄ±ndaki görüÅŸme 2.5 saat sürdü.

Putin'in açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:" Türkiye en önemli partnerlerimizden biridir. Türkiye Rusya'nÄ±n en önemli ticari partnerlerinden bir tanesidir. 1 milyar dolarlÄ±k ortak yatÄ±rÄ±m fonu kuruluyor. GeleceÄŸe dönük planlar projeler belirledik. Terörle mücadelede çabalar birleÅŸtirilecek. Türk partnerlerimizle terör örgütlerine karÅŸÄ± mücadelede kararlÄ±yÄ±z."

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:"Öncelikle ülke iliÅŸkilerini ele aldÄ±k. Köklü iliÅŸkileri ilerletme konusunda kararlÄ±yÄ±z. Gündemimizi meÅŸgul eden sorunlu hususlarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± için neler yapabileceÄŸimizi görüÅŸtük. NormalleÅŸme sürecini sona erdirdiÄŸimizi düÅŸünüyorum. ArtÄ±k bu kelimeyi telefuz etmeyelim. Turizm alanÄ±nda rekora imza atmak istiyoruz. Milli paralarla ticaretin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. GörüÅŸmelerimizde bölgesel konularda da fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde buÄ±lunduk. Suriye konusunda hassasiyetle durduk. Özellikle Azerbaycan Rusya Türkiye 3'lü iÅŸbirliÄŸi konusu üzerinde durduk. Türkiye son 6 yÄ±ldÄ±r Suriye'deki yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± çeken bir ülke. burada bir dayanÄ±ÅŸma olmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸini gündeme getirdik. Bugün DEAÅž'Ä±n yok edilme ihtamilinden bahsediyorsak bu Türkiye'nin çabalarÄ± sayesindedir."