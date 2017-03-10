ErdoÄŸan Putin'in gÃ¶zlerinin iÃ§ine baktÄ± PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verin dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Suriye konusunda herkese gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ErdoÄŸan, "PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini Ã¶zellikle bekliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye-Rusya Üst Düzey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, 'Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± sergilediÄŸimiz kararlÄ± tutumu diÄŸer terör örgütlerine karÅŸÄ± da göstermeliyiz. Bu bakÄ±mdan PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özellikle bekliyoruz.' dedi.

ERDOÄžAN: SURÄ°YE'DE HEPÄ°MÄ°ZE GÖREV DÜÅžÜYOR

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye-Rusya Üst Düzey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Putin ile az önce Suriye ve terörle mücadele konusunda deÄŸerlendirmelerimizi paylaÅŸtÄ±k. Akan kanÄ±n durmasÄ±, Suriye'de istikrarÄ±n bir an önce saÄŸlanmasÄ± için hepimize önemli görevler düÅŸüyor." dedi.

"PYD'NÄ°N FAALÄ°YETLERÄ°NE SON VERÄ°LSÄ°N"

ErdoÄŸan, terörle mücadelede eÅŸgüdümün büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Terörle mücadele alanÄ±nda yakÄ±n eÅŸgüdüm halinde hareket etmemiz büyük önem taÅŸÄ±yor. Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± sergilediÄŸimiz kararlÄ± tutumu diÄŸer terör örgütlerine karÅŸÄ± da göstermeliyiz. Bu bakÄ±mdan PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özellikle bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

RUSYA Ä°LE VÄ°ZE MUAFÄ°YETÄ°

Vize muafiyetiyle ilgili açÄ±klamada bulunan ErdoÄŸan, "Vize muafiyeti anlaÅŸmasÄ±nÄ± tekrar canlandÄ±rmak için bir çalÄ±ÅŸma olmasÄ±nda fayda var. Ä°ÅŸ adamlarÄ±mÄ±za, Rusya'ya ticari taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapan sürücülerimize, uçak mürettebatÄ±na ve resmi pasaportlara yönelik bazÄ± formüller üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorum. Bizim arzumuz en kÄ±sa sürede tüm muafiyetin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.