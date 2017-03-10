MHP'den ihraÃ§ edilen HalaÃ§oÄŸlu ilk kez aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MilliyetÃ§i Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu kararÄ± ile partiden ihraÃ§ edilen HalaÃ§oÄŸlu, twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu kararÄ± ile BalÄ±kesir Milletvekili Ä°smail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan OÄŸan ile birlikte partiden ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf HalaçoÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. Bundan sonra mücadelesine bir Türk milliyetçisi olarak kuvayÄ±milliye ruhuyla devam edeceÄŸini belirten HalaçoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Bugün MHP Genel merkezinden yapÄ±lan açÄ±klama ile MHP'den ihraç edildim. Ama kimse beni milliyetçilikten, vatanseverlikten ve ülkümden ihraç edemez. Åžimdi ÅŸunu herkes bilsin. Dün nasÄ±l Türk milletinin milletvekili isem, bugünden sonra da Türk milletinin milletvekili olarak görevimi sürdüreceÄŸim.

"13 MART PAZARTESÄ° BASIN TOPLANTISI YAPACAÄžIM"

Ülkemin ve milletimin geleceÄŸi için daha hür ÅŸekilde, 'hayÄ±r' için mücadele edeceÄŸim. Madem ülkücü deÄŸilim, madem MHP'li deÄŸilim ve partiden ihraç edildim, kimse ülkücü adÄ± altÄ±nda beni eleÅŸtirip yorum yapmasÄ±n. Bütün rütbelerimi bÄ±rakÄ±yorum ve mücadeleme Yusuf HalaçoÄŸlu olarak ve bir Türk milliyetçisi olarak kuvayÄ±milliye ruhuyla devam ediyorum. 13 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±m. Duyurulur…"