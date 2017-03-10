Ana Sayfa | SÄ°YASET 10/03/2017 20:02

MHP'den ihraÃ§ edilen HalaÃ§oÄŸlu ilk kez aÃ§Ä±klama yaptÄ±


MilliyetÃ§i Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu kararÄ± ile partiden ihraÃ§ edilen HalaÃ§oÄŸlu, twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu kararÄ± ile BalÄ±kesir Milletvekili Ä°smail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan OÄŸan ile birlikte partiden ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf HalaçoÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. Bundan sonra mücadelesine bir Türk milliyetçisi olarak kuvayÄ±milliye ruhuyla devam edeceÄŸini belirten HalaçoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Bugün MHP Genel merkezinden yapÄ±lan açÄ±klama ile MHP'den ihraç edildim. Ama kimse beni milliyetçilikten, vatanseverlikten ve ülkümden ihraç edemez. Åžimdi ÅŸunu herkes bilsin. Dün nasÄ±l Türk milletinin milletvekili isem, bugünden sonra da Türk milletinin milletvekili olarak görevimi sürdüreceÄŸim.

"13 MART PAZARTESÄ° BASIN TOPLANTISI YAPACAÄžIM"

Ülkemin ve milletimin geleceÄŸi için daha hür ÅŸekilde, 'hayÄ±r' için mücadele edeceÄŸim. Madem ülkücü deÄŸilim, madem MHP'li deÄŸilim ve partiden ihraç edildim, kimse ülkücü adÄ± altÄ±nda beni eleÅŸtirip yorum yapmasÄ±n. Bütün rütbelerimi bÄ±rakÄ±yorum ve mücadeleme Yusuf HalaçoÄŸlu olarak ve bir Türk milliyetçisi olarak kuvayÄ±milliye ruhuyla devam ediyorum. 13 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±m. Duyurulur…"

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ErdoÄŸan Putin'in gÃ¶zlerinin iÃ§ine baktÄ± PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verin dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Suriye konusunda herkese gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ErdoÄŸan, "PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini Ã¶zellikle bekliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


ErdoÄŸan Rusya ile normalleÅŸme sÃ¼recini sona erdirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, "NormalleÅŸme sÃ¼recini sona erdirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. ArtÄ±k bu kelimeyi telefuz etmeyelim. " dedi.


Ä°BB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ'tan helikopter kazasÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde dÃ¼ÅŸen helikopter kazasÄ±yla ilgili konuÅŸtu.