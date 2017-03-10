Ermenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Sarkisyan TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimizi normalleÅŸtirmeye hazÄ±rÄ±z

Azerbaycan topraklarÄ±nÄ± iÅŸgal altÄ±nda bulunduran Ermenistan'a sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§mayan TÃ¼rkiye iÃ§in Devlet BaÅŸkanÄ± Sarkisyan, iliÅŸkileri dÃ¼zeltmek adÄ±na normalleÅŸme sÃ¼recine girmek istediklerini belirttiklerini ancak olumsuz yanÄ±t aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocyas ile Erivan'daki görüÅŸmesinin ardÄ±ndan düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Edvard Nalbandyan, "BildiÄŸiniz gibi, Ermenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan, Türk-Ermeni iliÅŸkilerini düzeltme sürecini baÅŸlattÄ±, ancak Türkiye anlaÅŸmaktan vazgeçti" dedi.

"NORMALLEÅžMEYE HAZIRIZ"

Nalbandyan ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± ÅŸekilde, Türkiye'nin anlaÅŸmaya saygÄ± göstermediÄŸini iddia ederek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Ermenistan, Türkiye ile iliÅŸkileri ön koÅŸulsuz olarak normalleÅŸtirmeye hazÄ±r. UmarÄ±z ki, Türkiye de bir gün böyle düÅŸünür ve diÄŸer ülkelerle yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalara saygÄ± gösterir."

"AZERBAYCAN TOPRAKLARINI TERK EDÄ°N"

Türkiye'nin Ermenistan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± kapatmasÄ± Ermenistan ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Ermenistan bu sÄ±nÄ±r trafiÄŸinin yeniden açÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor. Fakat Türkiye, Ermenistan'Ä±n iÅŸgal altÄ±nda bulundurduÄŸu Azerbaycan topraklarÄ±nÄ± terk etmediÄŸi sürece sÄ±nÄ±rÄ± açmayacaÄŸÄ±nÄ± ilan etti.