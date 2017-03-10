Hollanda'dan bir skandal karar daha miting iptal edildi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Hollanda'nÄ±n Rotterdam ÅŸehrinde yapacaÄŸÄ± mitinge yasak geldi.
Reuters'Ä±n haberine göre, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Rotterdam'da miting yapmasÄ±na izin verilmedi.
Reuters'Ä±n haberine göre, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Rotterdam'da miting yapmasÄ±na izin verilmedi.
Azerbaycan topraklarÄ±nÄ± iÅŸgal altÄ±nda bulunduran Ermenistan'a sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§mayan TÃ¼rkiye iÃ§in Devlet BaÅŸkanÄ± Sarkisyan, iliÅŸkileri dÃ¼zeltmek adÄ±na normalleÅŸme sÃ¼recine girmek istediklerini belirttiklerini ancak olumsuz yanÄ±t aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
MilliyetÃ§i Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu kararÄ± ile partiden ihraÃ§ edilen HalaÃ§oÄŸlu, twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Suriye konusunda herkese gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ErdoÄŸan, "PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini Ã¶zellikle bekliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.