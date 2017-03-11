HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit referandumla ilgili ilk kez konuÅŸtu

TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, referandumla ilgili ilk kez aÃ§Ä±klama yaptÄ±

KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM) Antalya temsilciliÄŸi tarafÄ±ndan, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü kapsamÄ±nda Antalya Kültür Merkezi'nde "Sosyal YaÅŸamda KadÄ±n" konulu program düzenlendi. KADEM Antalya Temsilcisi Zeynep AyÅŸe TaÅŸ moderatörlüÄŸünde gerçekleÅŸtirilen söyleÅŸide, ünlü sinema oyuncusu Hülya KoçyiÄŸit konuÅŸmacÄ± olarak yer aldÄ±.

KoçyiÄŸit, referandum sürecine iliÅŸkin, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Ben de bir vatandaÅŸÄ±m. Elbette ki 'hayÄ±r' diyen de, canÄ± yürekten 'evet' diyen de hepimiz bilmeliyiz ki gerçekten vatanÄ±nÄ± seven, vatanÄ± için daha iyisini talep eden insanlarÄ±z. Åžu anda tereddütte olan, yeteri kadar aydÄ±nlanmamÄ±ÅŸ olan kesimlerin biraz daha ilgiyle o metni, ne gibi deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, niçin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugünkü durumla mukayese ederek, elini vicdanÄ±na koyarak karar vermesi gerekiyor. Herhalde hepimiz öyle yapacaÄŸÄ±z."