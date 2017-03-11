CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n rektÃ¶r atamalarÄ±nda Nihat HatipoÄŸlu sÃ¼rprizi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu YÃ–K Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bakanlar Kurulunca Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu'nun YükseköÄŸretim Kurulu (YÖK) üyeliÄŸine seçilmesini onayladÄ± ve 6 üniversiteye rektör atadÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YükseköÄŸretim Kurulu ÜyeliÄŸine, Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu'nun Bakanlar Kurulunca yapÄ±lan seçimini, 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanununun 6'ncÄ± maddesinin (b) fÄ±krasÄ± gereÄŸince onayladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n 130'uncu ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarÄ±nca, YÖK'ün önerdiÄŸi adaylar arasÄ±ndan Abdullah Gül Üniversitesi RektörlüÄŸüne yeniden Prof. Dr. Ä°hsan SabuncuoÄŸlu'nu, ÇankÄ±rÄ± Karatekin Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Hasan AyrancÄ±'yÄ±, IÄŸdÄ±r Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mehmet HakkÄ± Alma'yÄ±, NevÅŸehir HacÄ± BektaÅŸ Veli Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mazhar BaÄŸlÄ±'yÄ±, Siirt Üniversitesi RektörlüÄŸüne yeniden Prof. Dr. Murat Erman'Ä±, Ä°bn Haldun Üniversitesi RektörlüÄŸüne ise mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün olumlu görüÅŸü üzerine Prof. Dr. Recep Åžentürk'ü atadÄ±.