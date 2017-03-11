Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/03/2017 08:21

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m meÄŸer bÃ¼yÃ¼k tehlike atlatmÄ±ÅŸ

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± taÅŸÄ±yan ve yoÄŸun sis nedeniyle iniÅŸ yapan helikopterde YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n zor anlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÅŸ Belediye MeydanÄ±’nda halka hitap etmek için yola çÄ±kmadan önce hem güvenlik hem de hava durumu açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±. Meteorolojiden olumlu rapor gelince yola çÄ±kÄ±ldÄ±. Ancak helikopter olumsuz hava nedeniyle MuÅŸ HavalimanÄ±’na inemedi. Bunun üzerine MuÅŸ Åžehir StadÄ±’na yönelen helikopter 3 kez iniÅŸ denemesine raÄŸmen baÅŸarÄ±lÄ± olunamayÄ±nca Bitlis’in Tatvan ilçesine yöneldi. Ancak Tatvan’da da yoÄŸun sis olduÄŸu haberi gelince bu seçenek de devre dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. UçuÅŸ sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k dönüÅŸ yapÄ±lÄ±nca pilotta ve helikopterdekilerde baÅŸ dönmesi (vertigo) oluÅŸtu. UçuÅŸ sÄ±rasÄ±nda birkaç kez daÄŸlara ve kayalÄ±klara paralel ve yakÄ±n uçulmasÄ± korkulu anlar yaÅŸattÄ±. Bu sÄ±rada kulaklÄ±kla pilotu sürekli yönlendiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, “BulduÄŸun ilk uygun yere in” talimatÄ±nÄ± verdi. Pilot, MuÅŸ’un Kale mahallesinde boÅŸ araziye indi. Bir metre karla kaplÄ± araziye inildikten sonra korumalar önden giderek yolu açtÄ±. BaÅŸbakan ve yanÄ±ndakiler, mahalleye giderek ekibi valiliÄŸe götürdü. Kar yürüyüÅŸü nedeniyle Ä±slanan çoraplar ise valilikte daÄŸÄ±tÄ±lan çoraplarla deÄŸiÅŸtirildi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m valiye, helikopterin indiÄŸi kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±ndaki mahallenin sorunlarÄ±nÄ±n bir an önce çözülmesi talimatÄ± verdi. 

 
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