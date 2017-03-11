Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/03/2017 08:26

Son ankete gÃ¶re evet mi hayÄ±r mÄ± Ã¶nde gidiyor iÅŸte cevabÄ±

oy sonucu

16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak referandum Ã¶ncesi Avrasya Kamuoyu AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi'nin dÃ¼zenlediÄŸi kamuoyu araÅŸtÄ±rmasÄ±nda 'hayÄ±r' oyu 57.5 oranÄ±nda Ã¶nde gidiyor

2017 referandum anketiyle ilgili son açÄ±klanan sonuç Avrasya Kamuoyu AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi’nden geldi. Avrasya AraÅŸtÄ±rma’nÄ±n 3-9 Mart arasÄ± 26 il ve ilçede 8 bin 120 katÄ±lÄ±mcÄ±yla gerçekleÅŸtirdiÄŸi ankette çarpÄ±cÄ± sonuçlar ortaya çÄ±ktÄ±.  Anket, Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Antalya, Konya, Kayseri, AydÄ±n, Bursa, TekirdaÄŸ, Van, Mardin, ÅžanlÄ±urfa, Adana, Zonguldak, BalÄ±kesir, Manisa, Malatya, AÄŸrÄ±, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Erzurum, Gaziantep, Hatay, KÄ±rÄ±kkale ve Kocaeli’de yapÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre, “Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna vatandaÅŸlarÄ±n, yüzde 45 AKP, yüzde 31 CHP, yüzde 10.3 HDP, yüzde 9.6 MHP diyerek yanÄ±t verdi.

“16 Nisan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda ne yönde oy kullanacaksÄ±nÄ±z?” sorusuna ise yanÄ±tlar yüzde 42.4 evet, yüzde 57.5 hayÄ±r yönünde oldu.

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