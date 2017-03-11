Ä°sviÃ§re'den bir yasak da AKP'li vekile geldi

AKP Ä°stanbul Milletvekili HurÅŸit YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Ä°sviÃ§re'de katÄ±lacaÄŸÄ± program iptal edildi
AKP Ä°stanbul Milletvekili HurÅŸit YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n bu akÅŸam Ä°sviçre’de halk buluÅŸmasÄ± isimli programÄ±, Aargau Kanton polisi tarafÄ±ndan yasaklandÄ±. Kanton Aargau polisi, karÅŸÄ± gösteriler olabileceÄŸi ve yeterince güvenliÄŸin saÄŸlanamayacaÄŸÄ± gerekçesiyle programÄ± iptal ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.
Aargau Kantonu Güvenlik departmanÄ± BaÅŸkanÄ± Urs Hofmann, programÄ±n düzenleneceÄŸi salonu incelediklerini ve bu kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Hoffmann, ayrÄ±ca programa karÅŸÄ± gösterilerin olabileceÄŸi istihbaratÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.