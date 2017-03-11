Bakan Kaya'nÄ±n Almanya'da bugÃ¼n yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iptal edildi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n Almanya'da bu sabah yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iptal edildi

Almanya'da toplantÄ±sÄ± iptal edilen bakanlar arasÄ±na Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya da katÄ±ldÄ±.Bakan Kaya'nÄ±n Essen'de 11 Mart Cumartesi günü yapacaÄŸÄ± duyurulan toplantÄ±sÄ± iptal edildi. ToplantÄ±nÄ±n, salonun izninin sadece Pazar ve tatil günleri için geçerli olmasÄ± nedeniyle, belediyenin salon sahibini uyarmasÄ± üzerine iptal edildiÄŸi öÄŸrenildi.

Almanya'da Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekçi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlit ÇavuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lacaklarÄ± referandum toplantÄ±larÄ± da farklÄ± gerekçelerle iptal edilmiÅŸti.

23 YILDIR HÄ°Ç SORAN OLMADI

WAZ gazetesinde yer alan habere göre, " Efes Festsaal" adlÄ± salonunun sahibi Ali BayraklÄ±, 23 yÄ±ldÄ±r salonda çeÅŸitli etkinlikler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bugüne kadar hiç kimsenin arayÄ±p sormadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, cuma günü öÄŸleyin polis, itfaiye ve zabÄ±ta yetkilileriyle toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SÖZCÜ LENZ: KONTROL EDECEÄžÄ°Z

Belediye Sözcüsü Silke Lenz, salon sahibinin sadece Pazar ve tatil günleri için izninin olduÄŸu konusunda uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun üzerine salon sahibinin toplantÄ±yÄ± iptal etme sözü verdiÄŸini söyledi. Sözcü Lenz, salon sahibinin iptal sözünü tutup tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belediye olarak zabÄ±ta ve polis aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kontrol edeceklerini de belirtti.

Bakan Sayan'Ä±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n pazar gününe kaydÄ±rÄ±lÄ±p kaydÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±, ya da baÅŸka bir salon bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸimdilik netlik kazanmadÄ±.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Kaya Sayan'Ä±n Hollanda'da yapacaÄŸÄ± toplantÄ± da iptal edilmiÅŸti.