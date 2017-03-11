15 Temmuz gecesi Ã¼Ã§ lidere darbe giriÅŸimi haberini o isim vermiÅŸ

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP lideri Devlet BahÃ§eliâ€™ye darbe giriÅŸimi haberini AKP Manisa Milletvekilli SelÃ§uk Ã–zdaÄŸ'Ä±n verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk ÖzdaÄŸ, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli’ye 15 Temmuz akÅŸamÄ± darbe giriÅŸimi haberini ilk kendisinin verdiÄŸini açÄ±kladÄ±.Amasya’da Genç Memur-Sen tarafÄ±ndan Belediye Kültür Merkezi’nde “Darbeler ve Demokrasi” adlÄ± konferans düzenlendi. Amasya Belediye BaÅŸkanÄ± Cafer Özdemir’in de yer aldÄ±ÄŸÄ± konferansta konuÅŸan Milletvekili Doç. Dr. Selçuk ÖzdaÄŸ, “Darbe gecesini BaÅŸbakan’a haber veren adam benim. Saat 21.00’de. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nu arayan, Bahçeli’yi arayan benim” dedi.

“Siz nereden haber aldÄ±nÄ±z?” sorusuna "KaynaÄŸÄ±mÄ± söylemem" cevabÄ±nÄ± verip o gece yeÄŸeninin de ÅŸehit edildiÄŸini hatÄ±rlatan Selçuk ÖzdaÄŸ, “Darbe gecesi Çankaya KöÅŸkü'nde çok ÅŸeyler yaptÄ±m. Çok fazla piyasaya anlatmadÄ±m bunlarÄ±. Ama dün bir röportajda söyledim. ‘Televizyonlara çÄ±kalÄ±m’ diyen benim. ‘Meclis'e gidelim ölelim’ diyen benim. BenliÄŸime tövbe. Ama tarihe not düÅŸmek adÄ±na söylüyorum. O gece çok önemli ÅŸeyler yaptÄ±m” diye konuÅŸtu.

KonferansÄ±n ardÄ±ndan darbe giriÅŸimi bilgisi almasÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmelerini anlatan Milletvekili ÖzdaÄŸ, “Ümit ÖzdaÄŸ ile görüÅŸtüm. Ümit ÖzdaÄŸ, ‘özel kalem müdürüyle görüÅŸtüm’ dedi. Åžu an SayÄ±n Bahçeli ‘MHP Genel Merkezi Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± yakÄ±n’ diyormuÅŸ. Kendisi de bir bildiri hazÄ±rlÄ±yor. ‘Darbeye karÅŸÄ± seçilmiÅŸ hükümetten yanayÄ±z’ ifadesini kullanÄ±yor. ‘SeçilmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ±ndan yanayÄ±z’. SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na Engin Altay ile ulaÅŸtÄ±m. Engin Altay bana döndü. ‘Kim yapÄ±yor darbeyi’ dedi. ‘Paralelciler yapÄ±yorlar’ dedim. Çünkü ben hemen paralelcilerin olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸtÄ±m. Bana gelen bilgi o doÄŸrultudaydÄ±. ArdÄ±ndan da tekrar aradÄ± beni. ‘SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da ‘Darbeye karÅŸÄ± seçilmiÅŸ hükümetten yanayÄ±z. SeçilmiÅŸ cumhurbaÅŸkanÄ±ndan yanayÄ±z. Beraberiz, birlikteyiz’ dedi. Daha sonra yine MHP’den Ümit ÖzdaÄŸ arayarak ‘Direnin’ dedi. ‘Biz direniyoruz, siz de direnin’ dedim” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BazÄ± milletvekillerini de bilgilendirip Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile arasÄ±nda geçenlere deÄŸinen Milletvekili ÖzdaÄŸ, “SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±m. Ben parti genel merkezine gideyim. Siz de arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za talimat verin. Buradan yürütelim ve sokaÄŸa çÄ±kalÄ±m. Meydan okuyalÄ±m. Bu bir lokal bir darbe. Sonra hayÄ±r dedim. AklÄ±ma geldi. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±m eÄŸer AK Parti Genel Merkezi’ne gidersek orayÄ± bombalayabilirler. Ben Çankaya KöÅŸkü’ne gideyim. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±za talimat verin. Oradan yürütelim. Birlikte direnelim. Siz bir çaÄŸrÄ± yapÄ±n. Veya biz yapalÄ±m. ‘Yok, ben yapayÄ±m Selçuk Bey’ dedi. Kendisi yaptÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

TBMM’de darbeyi araÅŸtÄ±rmak için kurulan komisyonda da bulunan ÖzdaÄŸ, Türk milletinin siyasetçisine, Recep Tayyip ErdoÄŸan’a güvendiÄŸini vurgulayarak ÅŸöyle konuÅŸtu: “SeçilmiÅŸ iradeye güvendiÄŸi zaman da darbecilere gereÄŸini yaptÄ±. Bu 60’Ä±n hesabÄ±ydÄ±, 71’in hesabÄ±ydÄ±, 80’in hesabÄ±ydÄ±, 28 Åžubat’Ä±n hesabÄ±ydÄ±. Millet bütün darbelerin hesabÄ±nÄ± 15 Temmuz akÅŸamÄ± gördü. Åžimdi de 16 Nisan akÅŸamÄ± da inÅŸallah vesayetçilerle beraber egemen güçlerin hesabÄ±nÄ± görecek. Demokrasiyle beraber, Cumhuriyet ile beraberde zengin ve özgür Türkiye’yi inÅŸa edeceÄŸiz.”

Kaynak: Hürriyet