Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/03/2017 11:00

CHP liderinin oÄŸlu ODTÃœ'de ders vermeye baÅŸladÄ±

Kerem KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun oÄŸlu Kerem KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ODTÃœâ€™de Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼ Asya Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± alanÄ±nda ders vermeye baÅŸladÄ±

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun doktorasÄ±nÄ± “siyasette kayÄ±rmacÄ±lÄ±k” üzerine Kore Üniversitesi’nde Kore Cumhuriyeti’nin bursuyla tamamlayan oÄŸlu Kerem KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ankara’ya döndü. Kerem KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± alanÄ±nda yüksek lisans öÄŸrencilerine part-time ders vermeye baÅŸladÄ±.

'BEDELLÄ°' YAPMAMIÅžTI, ASKERE GÄ°DECEK

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun yÄ±l sonunda askeri yükümlülüÄŸünü yerine getirinceye kadar ders vermeye devam edeceÄŸi öÄŸrenildi. Kerem KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu 2014’te yürürlüÄŸe giren bedelli askerlik uygulamasÄ±ndan hakkÄ± olmasÄ±na raÄŸmen yararlanmamÄ±ÅŸ ve zorunlu askerlik hizmetini yerine getireceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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