Sinan OÄŸan'dan Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama arabasÄ±nÄ±n tekerleklerini bÄ±Ã§akla parÃ§aladÄ±lar

MHP'den dÃ¼n ihraÃ§ edilen Sinan OÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamada bulundu

GeçtiÄŸimiz hafta bir üniversitede konuÅŸurken 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganÄ± atan bir genç, OÄŸan'Ä±n konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± kürsüyü devirmiÅŸti. MHP lideri Devlet Bahçeli bu durumla ilgili 'Ülkücü baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÅŸi yarÄ±m bÄ±rakmaz' demiÅŸti.

SÄ°NAN OÄžAN: ARACIMIN TEKERLEKLERÄ° BIÇAKLANDI

Sinan OÄŸan, bugün Twitter adresinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada aracÄ±nÄ±n tekerlerinin bÄ±çaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Sinan OÄŸan "Dünkü toplantÄ±mÄ±zÄ± basmaya gelip aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirleri görüp eylemi yapamayanlar, resmi arabamÄ±zÄ±n tekerlerinden ne istediniz bre gafiller..." ifadelerini kullandÄ±.