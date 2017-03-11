CHP karar aldÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda miting yapmayacak

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal edilmesinin ardÄ±ndan CHP Ã¶nemli bir karar aldÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin Bingöl, halk oylamasÄ± sürecinde parti olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±nda miting yapmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.Bingöl, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Hollanda hükümetinin, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesine tepki gösterdi.CHP olarak baÅŸÄ±ndan beri Türk bakanlara yönelik bu davranÄ±ÅŸlarÄ± kabul etmediklerini dile getirdiklerini vurgulayan Bingöl, "Türkiye'nin böyle bir davranÄ±ÅŸÄ± hakketmediÄŸini her fÄ±rsatta belirttik. Her düÅŸünce özgürce ifade edilebilmeli. Hele hele uluslararasÄ± krize dönüÅŸebilecek bu tür yaklaÅŸÄ±mlar hiçbir ÅŸekilde kabul edilemez." dedi.

Her seçim döneminde olduÄŸu gibi Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun halk oylamasÄ±na yönelik yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerinin de planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bingöl, ancak bu ziyaretlerin Almanya ile yaÅŸanan sorunlar ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda iptal edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.Bingöl, "CHP olarak referandum süresince yurt dÄ±ÅŸÄ±nda miting yapmayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Tekin Bingöl, CHP milletvekillerinin daha önce yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapmayÄ± planladÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± da iptal etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.