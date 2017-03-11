Bakan Kaya uÃ§uÅŸ izninin ardÄ±ndan Hollanda'ya bakÄ±n nasÄ±l gidecek

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya Hollanda'ya kara yolu ile gidecek

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesine raÄŸmen Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentine kara yoluyla gidecek.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan edinilen bilgiye göre, bazÄ± temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya gelen Bakan Kaya, ÇavuÅŸoÄŸlu’nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izninin iptal edildiÄŸi Rotterdam’a kara yoluyla geçecek.

Daha önce Bakan Kaya'nÄ±n Hollanda’da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlikler iptal edilmiÅŸti.Öte yandan, AK Parti Rotterdam Seçim Koordine Merkezinden, Hollanda hükümetinin, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸine izin vermemesi nedeniyle planlanan etkinliÄŸin tamamen iptal edildiÄŸi bildirilmiÅŸti.