Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/03/2017 17:32

Bakan Kaya uÃ§uÅŸ izninin ardÄ±ndan Hollanda'ya bakÄ±n nasÄ±l gidecek

Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya Hollanda'ya kara yolu ile gidecek

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesine raÄŸmen Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentine kara yoluyla gidecek.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan edinilen bilgiye göre, bazÄ± temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya gelen Bakan Kaya, ÇavuÅŸoÄŸlu’nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izninin iptal edildiÄŸi Rotterdam’a kara yoluyla geçecek.

Daha önce Bakan Kaya'nÄ±n Hollanda’da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlikler iptal edilmiÅŸti.Öte yandan, AK Parti Rotterdam Seçim Koordine Merkezinden, Hollanda hükümetinin, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸine izin vermemesi nedeniyle planlanan etkinliÄŸin tamamen iptal edildiÄŸi bildirilmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

chp

CHP karar aldÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda miting yapmayacak

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal edilmesinin ardÄ±ndan CHP Ã¶nemli bir karar aldÄ±

sinan oÄŸan

Sinan OÄŸan'dan Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama arabasÄ±nÄ±n tekerleklerini bÄ±Ã§akla parÃ§aladÄ±lar

MHP'den dÃ¼n ihraÃ§ edilen Sinan OÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamada bulundu

mevlÃ¼t Ã§avuÅŸoÄŸlu

Hollanda'dan Ã§ok konuÅŸulacak Ã‡avuÅŸoÄŸlu kararÄ±

Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili skandal bir karar aldÄ±