Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 09:01

BaÅŸbakana ve parti liderlerine darbe olacaÄŸÄ±nÄ± bakÄ±n hangi milletvekili haber vermiÅŸ


Amasya'da bir konferansta konuÅŸan Milletvekili DoÃ§. Dr. SelÃ§uk Ã–zdaÄŸ darbe gecesini BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye arayarak haber verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Amasya'da Genç Memur-Sen tarafÄ±ndan Belediye Kültür Merkezi'nde "Darbeler ve Demokrasi" adlÄ± konferans düzenlendi. Amasya Belediye BaÅŸkanÄ± Cafer Özdemir'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± konferansta konuÅŸan Milletvekili Doç. Dr. Selçuk ÖzdaÄŸ, "Darbe gecesini BaÅŸbakan'a haber veren adam benim. Saat 21.00'de. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu arayan, Bahçeli'yi arayan benim" dedi. "Siz nereden haber aldÄ±nÄ±z?" sorusuna "KaynaÄŸÄ±mÄ± söylemem" cevabÄ±nÄ± verip o gece yeÄŸeninin de ÅŸehit edildiÄŸini hatÄ±rlatan Selçuk ÖzdaÄŸ, "Darbe gecesi Çankaya KöÅŸkü'nde çok ÅŸeyler yaptÄ±m. Çok fazla piyasaya anlatmadÄ±m bunlarÄ±. Ama dün bir röportajda söyledim. 'Televizyonlara çÄ±kalÄ±m' diyen benim. 'Meclis'e gidelim ölelim' diyen benim. BenliÄŸime tövbe. Ama tarihe not düÅŸmek adÄ±na söylüyorum. O gece çok önemli ÅŸeyler yaptÄ±m" diye konuÅŸtu.

"ÜMÄ°T ÖZDAÄž Ä°LE GÖRÜÅžTÜM"

KonferansÄ±n ardÄ±ndan darbe giriÅŸimi bilgisi almasÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmelerini anlatan Milletvekili ÖzdaÄŸ, "Ümit ÖzdaÄŸ ile görüÅŸtüm. Ümit ÖzdaÄŸ, 'özel kalem müdürüyle görüÅŸtüm' dedi. Åžu an SayÄ±n Bahçeli 'MHP Genel Merkezi Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± yakÄ±n' diyormuÅŸ. Kendisi de bir bildiri hazÄ±rlÄ±yor. 'Darbeye karÅŸÄ± seçilmiÅŸ hükümetten yanayÄ±z' ifadesini kullanÄ±yor. 'SeçilmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ±ndan yanayÄ±z'. SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na Engin Altay ile ulaÅŸtÄ±m. Engin Altay bana döndü. 'Kim yapÄ±yor darbeyi' dedi. 'Paralelciler yapÄ±yorlar' dedim. Çünkü ben hemen paralelcilerin olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸtÄ±m. Bana gelen bilgi o doÄŸrultudaydÄ±. ArdÄ±ndan da tekrar aradÄ± beni. 'SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da 'Darbeye karÅŸÄ± seçilmiÅŸ hükümetten yanayÄ±z. SeçilmiÅŸ cumhurbaÅŸkanÄ±ndan yanayÄ±z. Beraberiz, birlikteyiz' dedi. Daha sonra yine MHP'den Ümit ÖzdaÄŸ arayarak 'Direnin' dedi. 'Biz direniyoruz, siz de direnin' dedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

 

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