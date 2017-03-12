Hollanda'da yaÅŸanan kriz sonra KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan flaÅŸ karar hepsini iptal etti

Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk politikacÄ±lar iÃ§in uyguladÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ± eleÅŸtiren CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, tÃ¼m yurt dÄ±ÅŸÄ± programÄ±nÄ± iptal etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Hollanda'ya tepki gösterdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi asla doÄŸru deÄŸil. Demokrasiyi savunanlar böyle bir ÅŸey yapamazlar. Hem 'demokratÄ±m' diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanÄ±nÄ±n uçuÅŸ iznini iptal edeceksin. Asla bunu doÄŸru bulmuyoruz, yanlÄ±ÅŸ" dedi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun, "EÄŸer Hollanda benim uçuÅŸ iznimi iptal ederse, eÄŸer böyle bir ÅŸey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi, bizim Hollanda'ya karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z çok aÄŸÄ±r olur" ÅŸeklindeki açÄ±klamasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, "Her türlü yaptÄ±rÄ±mÄ± yapabilirler, bu Türkiye'nin hakkÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±. Almanya baÅŸta olmak üzere bazÄ± Avrupa ülkelerinin Türk bakanlarÄ±n programlarÄ±na izin vermemesinin ardÄ±ndan CHP de tüm yurt dÄ±ÅŸÄ± programlarÄ±nÄ± iptal etti. CNN TÜRK'e konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin Bingöl, Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Berlin'de yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± iptal ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.