Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 09:42

Hollanda'da yaÅŸanan kriz sonra KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan flaÅŸ karar hepsini iptal etti


Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk politikacÄ±lar iÃ§in uyguladÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ± eleÅŸtiren CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, tÃ¼m yurt dÄ±ÅŸÄ± programÄ±nÄ± iptal etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Hollanda'ya tepki gösterdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi asla doÄŸru deÄŸil. Demokrasiyi savunanlar böyle bir ÅŸey yapamazlar. Hem 'demokratÄ±m' diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanÄ±nÄ±n uçuÅŸ iznini iptal edeceksin. Asla bunu doÄŸru bulmuyoruz, yanlÄ±ÅŸ" dedi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun, "EÄŸer Hollanda benim uçuÅŸ iznimi iptal ederse, eÄŸer böyle bir ÅŸey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi, bizim Hollanda'ya karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z çok aÄŸÄ±r olur" ÅŸeklindeki açÄ±klamasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, "Her türlü yaptÄ±rÄ±mÄ± yapabilirler, bu Türkiye'nin hakkÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±. Almanya baÅŸta olmak üzere bazÄ± Avrupa ülkelerinin Türk bakanlarÄ±n programlarÄ±na izin vermemesinin ardÄ±ndan CHP de tüm yurt dÄ±ÅŸÄ± programlarÄ±nÄ± iptal etti. CNN TÜRK'e konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin Bingöl, Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Berlin'de yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± iptal ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

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AKP'li milletvekilleri MHP ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nda bozkurt selamÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±

MHP BeyÅŸehir Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Mehmet BabaoÄŸlu ve AK Partili BeyÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Ã–zaltun MHP'li genÃ§ler tarafÄ±ndan bozkurt selamÄ±yla hem karÅŸÄ±landÄ± hem de uÄŸurlandÄ±.


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Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya

Bakan Kaya uÃ§uÅŸ izninin ardÄ±ndan Hollanda'ya bakÄ±n nasÄ±l gidecek

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