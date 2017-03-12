AKP'li milletvekilleri MHP ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nda bozkurt selamÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±

MHP BeyÅŸehir Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Mehmet BabaoÄŸlu ve AK Partili BeyÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Ã–zaltun MHP'li genÃ§ler tarafÄ±ndan bozkurt selamÄ±yla hem karÅŸÄ±landÄ± hem de uÄŸurlandÄ±.

AK Parti milletvekili BabaoÄŸlu, referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda BeyÅŸehir ilçesindeki MHP ilçe teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret etti. AK Partili heyet burada MHP BeyÅŸehir Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Muzaffer DuymuÅŸ ile bir süre görüÅŸtü. Ziyarette vekil BabaoÄŸlu'na AK Partili BeyÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Özaltun da eÅŸlik etti. MHP ilçe binasÄ±nÄ±n koridoruna saÄŸlÄ± sollu dizilen MHP'li gençler, AK Partili heyeti Bozkurt iÅŸareti yaparak karÅŸÄ±ladÄ±, aynÄ± ÅŸekilde de uÄŸurladÄ±.