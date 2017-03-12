Bakan Albayrak Avrupa demokrasisi iÃ§in bir utanÃ§ gecesi yaÅŸandÄ± dedi

Hollanda'nÄ±n Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Bakan Sayan Kaya'ya da mÃ¼dahalede bulunup sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesi Ã¼zerine basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak yaÅŸananlara sÃ¶zleriyle tepkili olduÄŸunu gÃ¶sterdi.

Hollanda'dan skandal bir ÅŸekilde Almanya'ya sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edildikten sonra Ä°stanbul'a dönen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, yaÅŸananlara sert tepki gösterdi. Albayrak, ''Hollanda için Avrupa demokrasisi için bir utanç gecesi yaÅŸandÄ± dün akÅŸam. Çünkü demokrasinin beÅŸiÄŸi denen bir kÄ±ta, uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± ne varsa ayaklar altÄ±na alÄ±p çiÄŸneyerek dün akÅŸam hepsini gerçekleÅŸtirdi.Hollanda'nÄ±n büyük bir yanlÄ±ÅŸÄ±n içerisine girdiÄŸini vurgulayan Albayrak, ''Tüm o çerçeveyi, faÅŸizan nazi mantÄ±ÄŸÄ± bir noktada deÄŸerlendirmek mümkün olur mu bilmiyorum ama kamuoyunun takdirine bÄ±rakmak çok daha doÄŸru olacaktÄ±r. YÄ±llarca Türkiye'ye ders vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden bir Hollanda, böyle bir uygulamayla büyük bir yanlÄ±ÅŸÄ±n içerisine girmiÅŸtir. Bunu çok basit ifadeyle, seçimlerin malzemesi olarak yorumlamak da gerçekçi deÄŸildir.'' açÄ±klamasÄ±nda bulundu.