Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 11:53

Bakan Albayrak Avrupa demokrasisi iÃ§in bir utanÃ§ gecesi yaÅŸandÄ± dedi


Hollanda'nÄ±n Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Bakan Sayan Kaya'ya da mÃ¼dahalede bulunup sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesi Ã¼zerine basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak yaÅŸananlara sÃ¶zleriyle tepkili olduÄŸunu gÃ¶sterdi.

Hollanda'dan skandal bir ÅŸekilde Almanya'ya sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edildikten sonra Ä°stanbul'a dönen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, yaÅŸananlara sert tepki gösterdi. Albayrak, ''Hollanda için Avrupa demokrasisi için bir utanç gecesi yaÅŸandÄ± dün akÅŸam. Çünkü demokrasinin beÅŸiÄŸi denen bir kÄ±ta, uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± ne varsa ayaklar altÄ±na alÄ±p çiÄŸneyerek dün akÅŸam hepsini gerçekleÅŸtirdi.Hollanda'nÄ±n büyük bir yanlÄ±ÅŸÄ±n içerisine girdiÄŸini vurgulayan Albayrak, ''Tüm o çerçeveyi, faÅŸizan nazi mantÄ±ÄŸÄ± bir noktada deÄŸerlendirmek mümkün olur mu bilmiyorum ama kamuoyunun takdirine bÄ±rakmak çok daha doÄŸru olacaktÄ±r. YÄ±llarca Türkiye'ye ders vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden bir Hollanda, böyle bir uygulamayla büyük bir yanlÄ±ÅŸÄ±n içerisine girmiÅŸtir. Bunu çok basit ifadeyle, seçimlerin malzemesi olarak yorumlamak da gerçekçi deÄŸildir.'' açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

 

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Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson'dan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na net cevap

Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.


CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete seslendi Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. CHP lideri "LÃ¼tfen Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n." dedi.


Bakan Kaya basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ diyen Hollanda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼kledi

Enerji BakanÄ± Berat Albayrak ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Kaya, "BasÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden sÃ¼rekli bize sÃ¶z eden Hollanda, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± da yerlerde sÃ¼rÃ¼kleyerek Ã§ok kÃ¶tÃ¼ muamelede bulundu'' dedi.