Bakan Kaya basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ diyen Hollanda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼kledi

Enerji BakanÄ± Berat Albayrak ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Kaya, "BasÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden sÃ¼rekli bize sÃ¶z eden Hollanda, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± da yerlerde sÃ¼rÃ¼kleyerek Ã§ok kÃ¶tÃ¼ muamelede bulundu'' dedi.

Hollanda'dan polis zoruyla ayrÄ±lan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Ä°stanbul'da açÄ±klama yaptÄ±. Hollanda'nÄ±n skandal bir karar ile sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, özel bir uçakla Türkiye'ye döndü. Sabah saatlerinde Könl-Bonn UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndan kalkan bir uçakla dönüÅŸ yapan Bakan Kaya, Atatürk HavalimanÄ±'nda Enerji BakanÄ± Berat Albayrak ile kameralar karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Kaya, Hollanda'da yaÅŸadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin "Gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k." dedi.Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya: "BasÄ±n özgürlüÄŸünden sürekli bize söz eden Hollanda, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± da yerlerde sürükleyerek çok kötü muamelede bulundu. Atlarla, köpeklerle basÄ±n mensuplarÄ±na da saldÄ±rÄ±ldÄ±. Hollanda'da dün gece aniden OHAL ilan edildi. Bir günde olaÄŸanüstü hal ilan edildi."