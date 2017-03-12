CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete seslendi Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. CHP lideri "LÃ¼tfen Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n." dedi.

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan çok önemli açÄ±klamalarda bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Åžimdi hükümete net açÄ±k çaÄŸrÄ±da bulunuyorum. EÄŸer Türkiye'nin bakanÄ±nÄ± Hollanda'ya sokmuyorlarsa, büyükelçiliÄŸe gidemiyorsa Hollanda ile iliÅŸkilerimizi lütfen askÄ±ya alÄ±n. Her türlü desteÄŸi vereceÄŸiz. Almanya, yine bizim bakanlarÄ±mÄ±za engellemelerde bulunuyorlar.Alman askerlerinin incirlik'te ne iÅŸi var? Bir daha söylüyorum. Bizim bakanlarÄ±mÄ±zÄ± Türkiye'nin bakanlarÄ±nÄ± Almanya'ya sokmuyorlarsa, Alman askerlerinin Ä°ncirlik'te ne iÅŸi var? Ä°srail gibi, Rusya gibi olmasÄ±n." dedi.