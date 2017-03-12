Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 15:29

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete seslendi Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n


CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. CHP lideri "LÃ¼tfen Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n." dedi.

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan çok önemli açÄ±klamalarda bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Åžimdi hükümete net açÄ±k çaÄŸrÄ±da bulunuyorum. EÄŸer Türkiye'nin bakanÄ±nÄ± Hollanda'ya sokmuyorlarsa, büyükelçiliÄŸe gidemiyorsa Hollanda ile iliÅŸkilerimizi lütfen askÄ±ya alÄ±n. Her türlü desteÄŸi vereceÄŸiz. Almanya, yine bizim bakanlarÄ±mÄ±za engellemelerde bulunuyorlar.Alman askerlerinin incirlik'te ne iÅŸi var? Bir daha söylüyorum. Bizim bakanlarÄ±mÄ±zÄ± Türkiye'nin bakanlarÄ±nÄ± Almanya'ya sokmuyorlarsa, Alman askerlerinin Ä°ncirlik'te ne iÅŸi var? Ä°srail gibi, Rusya gibi olmasÄ±n." dedi.

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Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson'dan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na net cevap

Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.


Bakan Kaya basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ diyen Hollanda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼kledi

Enerji BakanÄ± Berat Albayrak ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Kaya, "BasÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden sÃ¼rekli bize sÃ¶z eden Hollanda, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± da yerlerde sÃ¼rÃ¼kleyerek Ã§ok kÃ¶tÃ¼ muamelede bulundu'' dedi.


Bakan Albayrak Avrupa demokrasisi iÃ§in bir utanÃ§ gecesi yaÅŸandÄ± dedi

Hollanda'nÄ±n Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Bakan Sayan Kaya'ya da mÃ¼dahalede bulunup sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesi Ã¼zerine basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak yaÅŸananlara sÃ¶zleriyle tepkili olduÄŸunu gÃ¶sterdi.