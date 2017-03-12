Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson'dan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na net cevap

Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Hollanda ve Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan kriz tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Ä°ngiliz gazetesine röportaj veren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Hollanda'daki diplomatik skandalla ilgili de deÄŸerlendirmede bulundu. Johnson, "Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarÄ±mÄ±z. MevkidaÅŸÄ±m Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸimdi beni aradÄ±. Kendisine çok net bir ÅŸekilde eÄŸer gelip benimle öÄŸle yemeÄŸi yemek isterse kendisini durduracak hiçbir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim fakat tabii biz bunun iki ülkenin arasÄ±nda mümkün olan en kÄ±sa zamanda çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.