Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 15:43

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson'dan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na net cevap


Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Hollanda ve Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan kriz tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Ä°ngiliz gazetesine röportaj veren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Hollanda'daki diplomatik skandalla ilgili de deÄŸerlendirmede bulundu. Johnson, "Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarÄ±mÄ±z. MevkidaÅŸÄ±m Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸimdi beni aradÄ±. Kendisine çok net bir ÅŸekilde eÄŸer gelip benimle öÄŸle yemeÄŸi yemek isterse kendisini durduracak hiçbir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim fakat tabii biz bunun iki ülkenin arasÄ±nda mümkün olan en kÄ±sa zamanda çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete seslendi Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. CHP lideri "LÃ¼tfen Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±n." dedi.


Bakan Kaya basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ diyen Hollanda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼kledi

Enerji BakanÄ± Berat Albayrak ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Kaya, "BasÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden sÃ¼rekli bize sÃ¶z eden Hollanda, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± da yerlerde sÃ¼rÃ¼kleyerek Ã§ok kÃ¶tÃ¼ muamelede bulundu'' dedi.


Bakan Albayrak Avrupa demokrasisi iÃ§in bir utanÃ§ gecesi yaÅŸandÄ± dedi

Hollanda'nÄ±n Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Bakan Sayan Kaya'ya da mÃ¼dahalede bulunup sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesi Ã¼zerine basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak yaÅŸananlara sÃ¶zleriyle tepkili olduÄŸunu gÃ¶sterdi.