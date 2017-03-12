Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 16:19

ErdoÄŸan Almanya ve Hollanda'yÄ± yerdi Fransa'ya teÅŸekkÃ¼r etti


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ardÄ±ndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalelere karÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamada bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Hollanda krizi sonrasÄ± açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, Hollanda ve Almanya'ya çatareken Fransa'ya teÅŸekkür etti ve ÅŸöyle dedi: "Fransa'ya teÅŸekkür ediyorum çünkü Fransa bu oyunlarÄ±n içine hiç girmedi. Almanya, Hollanda... sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bölgelerde bu tavÄ±rlarÄ±, çirkef tavÄ±rlarÄ± takÄ±nan ülkelerde yaÅŸayan kardeÅŸlerime diyorum ki, 'KomÅŸularÄ±nÄ±zÄ± alÄ±n, gelin Türkiye'ye ve misafirperverlik nedir görsünler, ev sahipliÄŸi nedir görsünler. Ä°nanÄ±yorum ki bunu da göreceÄŸiz ve gelen misafirlerimiz de burada misafirperverliÄŸi görecekler, bu ülkenin yaklaÅŸÄ±m tarzÄ±nÄ± görecekler."

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MHP lideri BahÃ§eli'den Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye tutumuyla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "Hollanda ile iliÅŸkiler askÄ±ya alÄ±nmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'de Hollanda'dan Ã¶zÃ¼r bekleyene kadar diplomatik iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.


TÃ¼rkiye Hollanda diplomatik krizine yÃ¶nelik Avrupa Konseyi'nden Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, TÃ¼rkiye'nin Almanya ve Hollanda ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik iÃ§in yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulunarak, toplantÄ± ve siyasi kampanyalarÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesine uygun olarak yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.


ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya sert aÃ§Ä±klama Senin her yerin AB Ã¼yesi olsa ne yazar

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Hollanda ile dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan olaylarÄ± deÄŸerlendirdi. ErdoÄŸan, "Hollanda bir AB Ã¼lkesi gibi deÄŸil, muz cumhuriyeti gibi davranmÄ±ÅŸtÄ±r. " dedi.