ErdoÄŸan Almanya ve Hollanda'yÄ± yerdi Fransa'ya teÅŸekkÃ¼r etti

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ardÄ±ndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalelere karÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamada bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Hollanda krizi sonrasÄ± açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, Hollanda ve Almanya'ya çatareken Fransa'ya teÅŸekkür etti ve ÅŸöyle dedi: "Fransa'ya teÅŸekkür ediyorum çünkü Fransa bu oyunlarÄ±n içine hiç girmedi. Almanya, Hollanda... sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bölgelerde bu tavÄ±rlarÄ±, çirkef tavÄ±rlarÄ± takÄ±nan ülkelerde yaÅŸayan kardeÅŸlerime diyorum ki, 'KomÅŸularÄ±nÄ±zÄ± alÄ±n, gelin Türkiye'ye ve misafirperverlik nedir görsünler, ev sahipliÄŸi nedir görsünler. Ä°nanÄ±yorum ki bunu da göreceÄŸiz ve gelen misafirlerimiz de burada misafirperverliÄŸi görecekler, bu ülkenin yaklaÅŸÄ±m tarzÄ±nÄ± görecekler."