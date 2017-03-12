Danimarka BaÅŸbakanÄ± Rasmussen'den BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ilginÃ§ teklif

Danimarka BaÅŸbakanÄ± Lars LÃ¶kke Rasmussen, TÃ¼rkiye'nin Hollanda'ya olan tavrÄ±ndan dolayÄ± BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyaretini ertelemesini istedi.

Danimarka BaÅŸbakanÄ± Lars Lökke Rasmussen, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n önümüzdeki hafta sonu Danimarka'ya yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyaretini ileri bir tarihe ertelemesini istedi. Ä°HA'nÄ±n haberine göre Danimarka BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan basÄ±n bildirisinde, son günlerde Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerilim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bu kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Lars Lökke Rasmussen, "Normal ÅŸartlarda Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Türkiye'deki geliÅŸmeleri tartÄ±ÅŸmak isterdim. Türkiye'nin Hollanda'ya karÅŸÄ± takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavÄ±rdan ayrÄ± bir ÅŸekilde bir ziyareti deÄŸerlendirmem mümkün olamayacaktÄ±r. Bu yüzden Türkiye'den bu ziyareti iptal etmesini istedim" dedi