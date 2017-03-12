Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 17:24

Danimarka BaÅŸbakanÄ± Rasmussen'den BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ilginÃ§ teklif


Danimarka BaÅŸbakanÄ± Lars LÃ¶kke Rasmussen, TÃ¼rkiye'nin Hollanda'ya olan tavrÄ±ndan dolayÄ± BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyaretini ertelemesini istedi.

Danimarka BaÅŸbakanÄ± Lars Lökke Rasmussen, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n önümüzdeki hafta sonu Danimarka'ya yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyaretini ileri bir tarihe ertelemesini istedi. Ä°HA'nÄ±n haberine göre Danimarka BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan basÄ±n bildirisinde, son günlerde Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerilim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bu kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Lars Lökke Rasmussen, "Normal ÅŸartlarda Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Türkiye'deki geliÅŸmeleri tartÄ±ÅŸmak isterdim. Türkiye'nin Hollanda'ya karÅŸÄ± takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavÄ±rdan ayrÄ± bir ÅŸekilde bir ziyareti deÄŸerlendirmem mümkün olamayacaktÄ±r. Bu yüzden Türkiye'den bu ziyareti iptal etmesini istedim" dedi

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MHP lideri BahÃ§eli'den Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye tutumuyla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "Hollanda ile iliÅŸkiler askÄ±ya alÄ±nmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'de Hollanda'dan Ã¶zÃ¼r bekleyene kadar diplomatik iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.


TÃ¼rkiye Hollanda diplomatik krizine yÃ¶nelik Avrupa Konseyi'nden Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

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ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya sert aÃ§Ä±klama Senin her yerin AB Ã¼yesi olsa ne yazar

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