Diplomatik krizle ilgili Fransa'dan TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸrÄ±

Almanya'dan sonra Hollanda ile gerilim yaÅŸayan TÃ¼rkiye iÃ§in Fransa taraflarÄ± daha sorumlu davranmaya davet ederek,TÃ¼rkiye'ye "Tansiyonu yÃ¼kseltecek provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak gerekiyor." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan siyasi kriz ile ilgili Fransa'dan son dakika açÄ±klamasÄ± geldi.Almanya, Avusturya, Hollanda ve Ä°sveç'te yasaklanan seçim mitingleri sonrasÄ± özellikle Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilimden sonra bugün bir açÄ±klama yapan Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, taraflarÄ± "daha sorumlu davranmaya" çaÄŸÄ±rdÄ±. Türk yetkililere de seslenen Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± "Tansiyonu yükseltecek provokasyonlardan kaçÄ±nmak gerekiyor." dedi