Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 17:31

Diplomatik krizle ilgili Fransa'dan TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸrÄ±


Almanya'dan sonra Hollanda ile gerilim yaÅŸayan TÃ¼rkiye iÃ§in Fransa taraflarÄ± daha sorumlu davranmaya davet ederek,TÃ¼rkiye'ye "Tansiyonu yÃ¼kseltecek provokasyonlardan kaÃ§Ä±nmak gerekiyor." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan siyasi kriz ile ilgili Fransa'dan son dakika açÄ±klamasÄ± geldi.Almanya, Avusturya, Hollanda ve Ä°sveç'te yasaklanan seçim mitingleri sonrasÄ± özellikle Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilimden sonra bugün bir açÄ±klama yapan Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, taraflarÄ± "daha sorumlu davranmaya" çaÄŸÄ±rdÄ±. Türk yetkililere de seslenen Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± "Tansiyonu yükseltecek provokasyonlardan kaçÄ±nmak gerekiyor." dedi

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MHP lideri BahÃ§eli'den Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye tutumuyla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "Hollanda ile iliÅŸkiler askÄ±ya alÄ±nmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'de Hollanda'dan Ã¶zÃ¼r bekleyene kadar diplomatik iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.


TÃ¼rkiye Hollanda diplomatik krizine yÃ¶nelik Avrupa Konseyi'nden Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, TÃ¼rkiye'nin Almanya ve Hollanda ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik iÃ§in yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulunarak, toplantÄ± ve siyasi kampanyalarÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesine uygun olarak yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.


ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya sert aÃ§Ä±klama Senin her yerin AB Ã¼yesi olsa ne yazar

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Hollanda ile dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan olaylarÄ± deÄŸerlendirdi. ErdoÄŸan, "Hollanda bir AB Ã¼lkesi gibi deÄŸil, muz cumhuriyeti gibi davranmÄ±ÅŸtÄ±r. " dedi.